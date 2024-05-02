KOÇ: Bugün çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın onların size olan ilgileri yüksek. Maddi konularda fırsatlar kapınızda.

BOĞA: Zihinsel faaliyetlerinin dağınık seyretmemesi için güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var. Onlarla aranızda olabilecek pürüzle gününüzün motivasyonsuz geçmesine neden oluyor. Bilinçaltınız oldukça karışık.

İKİZLER: Emir almaktan hoşlanmadığınız için size aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz.

Diretme konusunda sadece dengeli davranmalısınız. Beklentilerinizde gerçekleşmediği zaman çok üzülüyorsunuz.

YENGEÇ: Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için sinirli ve agresif olabilirsiniz. Daha temkinli olmakta yarar var.

ASLAN: Mesleki anlamda ses getirecek olaylar zincirini başlatabilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli.

BAŞAK: Olumsuzluktan sıkıldığınız için bazen duygularını kendinize saklamayı yeğliyorsunuz ve güven duygunuzun gelişmesini bekliyorsunuz.

İniş ve çıkışlarınızı dengeleyeceğiniz bir gün içindesiniz. İşbirlikleri önem kazanıyor.

TERAZİ: İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.

Yeni kazançların ve sözleşmelerin gündem kazanmasıyla daha dikkatli davranmanız gerekecektir. Bugün görüşmeleriniz var. İyi niyetinizin yanlış anlaşılması sizi engelliyor.

AKREP: Çevresel faktörleri kendi lehinize kullanacağınız bir gün. Farklı fikirlerden yola çıkarak kendi düşüncelerinizin sağlamasını yapacaksınız.

Finans konularıyla ilgili yeni bir motivasyon kaynağı arıyor, karar vermek istiyorsunuz.

YAY: Ortaklıklar konusunda sizden yaşça büyük kişilerin desteğini göreceksiniz. Hayallerinize oldukça yaklaşacağınız bir gün içindesiniz.

Enerjinizi doğru yolda kullandığınızı göreceksiniz.

Çalışmalarınız olumlu ilerliyor.

OĞLAK: Çalışma yaşantınızdaki zorlukların üstesinden gelebileceksiniz. Disiplinli davranmakla bir fırsatı kendinize çekeceksiniz. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Ortaklıklar konusunda daha dikkatli olmalısınız.

KOVA: Geçmişinizle iç içe yaşama isteyebilir ve eski özlemleriniz değer kazanabilir. Duygularınız karışık olduğu için hata yapmaktan korkuyorsunuz.

Eski olayların üstüne bir sünger çekmeli ve farklı olaylara yelken açmalısınız.

BALIK: Siz başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz.

Bugün değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve farklı konularda da, yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz. Çevrenizde size hayranlık duyacakları bir gün yaşayacaksınız.