KOÇ: Merkür kişisel ve karşılıklı ilişkilerinizi aktif bir şekilde etkiliyor. Yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz.
Zihinsel aktiviteniz ve işlek zekanız sayesinde engelleri aşacaksınız.
BOĞA: Kariyerinizle ilgili yeni açılımlar söz konusu.
Garantili işlerden hoşlandığınız için, yeni başlangıçlar konusunda tereddütlü davranıyorsunuz.
Merkür yazılı anlaşmalar konusunda sizi destek verirken yüksek performans sergiliyor.
İKİZLER: Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyif alınarak dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir.
Fikir yürütmeniz mutlak şekilde gerekiyormuş gibi kendiniz koşullandırmayın.
YENGEÇ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz. Merkür aktif yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak.
ASLAN: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalmaya çalışmalısınız.
BAŞAK: Bugün kendinizi huzursuz hissediyorsunuz.
Karşıt Neptün size derin duygular veriyor.
Hedeflerinize doğru yol almanız, siz mutlu etse de isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz.
TERAZİ: Canlı ve neşeli bir gününüzdesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz.
Bugün riskler ve ilginç ortamlar ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteği beliriyor.
AKREP: Takıntılı düşünceleriniz yapmanız gereken işlerin gecikmesine neden oluyor. Koşulların sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var. Zamanınızı sistematik kullanırsanız enerji alış verişleriniz olumlu gelişecek.
YAY: İlişkilerde aceleci kararlar almamalısınız.
Sürekli değişim yaşıyorsunuz. Retro Jüpiter'in etkileri yüzünden kafanız bir hayli karışabilir.
Enerjinizi doğru kullanmanız gerektiği konusunda kendinizi disipline etmelisiniz.
OĞLAK: Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmaya çalışın. İpler elinizde olmasa da çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı daha ılımlı hale getirmelisiniz.
KOVA: Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Para evinizde Satürn, düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Zihin aktivitenizin yoğun ve güçlü olması istediğiniz şartları size sunacaktır.
BALIK: Yaşamda talebinizin çok fazla olduğu bir gün içindesiniz. İsteklerinizdeki artış motivasyon gücünüzü etkilerken duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir. Kısa vade çözümlerle durumu yatıştırmalısınız.