KOÇ: Merkür kişisel ve karşılıklı ilişkilerinizi aktif bir şekilde etkiliyor. Yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz.

Zihinsel aktiviteniz ve işlek zekanız sayesinde engelleri aşacaksınız.

BOĞA: Kariyerinizle ilgili yeni açılımlar söz konusu.

Garantili işlerden hoşlandığınız için, yeni başlangıçlar konusunda tereddütlü davranıyorsunuz.

Merkür yazılı anlaşmalar konusunda sizi destek verirken yüksek performans sergiliyor.

İKİZLER: Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyif alınarak dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir.

Fikir yürütmeniz mutlak şekilde gerekiyormuş gibi kendiniz koşullandırmayın.

YENGEÇ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz. Merkür aktif yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak.

ASLAN: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalmaya çalışmalısınız.

BAŞAK: Bugün kendinizi huzursuz hissediyorsunuz.

Karşıt Neptün size derin duygular veriyor.

Hedeflerinize doğru yol almanız, siz mutlu etse de isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz.

TERAZİ: Canlı ve neşeli bir gününüzdesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz.

Bugün riskler ve ilginç ortamlar ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteği beliriyor.

AKREP: Takıntılı düşünceleriniz yapmanız gereken işlerin gecikmesine neden oluyor. Koşulların sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var. Zamanınızı sistematik kullanırsanız enerji alış verişleriniz olumlu gelişecek.

YAY: İlişkilerde aceleci kararlar almamalısınız.

Sürekli değişim yaşıyorsunuz. Retro Jüpiter'in etkileri yüzünden kafanız bir hayli karışabilir.

Enerjinizi doğru kullanmanız gerektiği konusunda kendinizi disipline etmelisiniz.

OĞLAK: Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmaya çalışın. İpler elinizde olmasa da çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı daha ılımlı hale getirmelisiniz.

KOVA: Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Para evinizde Satürn, düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Zihin aktivitenizin yoğun ve güçlü olması istediğiniz şartları size sunacaktır.

BALIK: Yaşamda talebinizin çok fazla olduğu bir gün içindesiniz. İsteklerinizdeki artış motivasyon gücünüzü etkilerken duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir. Kısa vade çözümlerle durumu yatıştırmalısınız.