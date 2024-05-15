KOÇ: Huzursuz bir tutum sergileyerek sizin hakkınızda ki fikirlerini öğrenmeniz mümkün değil.

Gereksiz bir tartışma başlatarak bir sonuca varamazsınız. Gelişigüzel olayların sizi tatmin etmeyeceğini bildiğiniz için dikkatlisiniz.

BOĞA: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.

İKİZLER: İlişkilerinizde güçlü bir performans çiziyorsunuz.

Karşı tarafın dürüst yaklaşımlarından emin olabilirsiniz. Birlikte yorum bekleyen olaylara ortak görüşler getirecek ve yaşantınıza yeni bir yelpaze sunacaksınız.

YENGEÇ: İlginç fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Bugün kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz.

Yaşantınızla ilgili planlar yapmanıza rağmen değişimlerden etkileniyorsunuz.

ASLAN: Bugün her şeye meraklı bir yaklaşım içindesiniz.

Karşılıklı ilişkilerinizde gücünüzü farklı bir şekilde algılayıp yanlış anlaşılabilirsiniz.

Değişim içindesiniz ve fikirlerinizi hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz.

BAŞAK: Sosyal aktivitelerinizde enerjik yapınızı kullanabileceğiniz alanları belirlemeli ve idealleriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz. Sizi destekleyen dostlarınız sayesinde yaratıcılığınız farklı boyutta bir güncellik kazanacak.

TERAZİ: Mesleki konularda başarılı araştırmalar yapacağınız bir gün. Maddi konularda bolluğa kavuşmak için başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. İstediğiniz her türlü başarıya koşuyorsunuz.

AKREP: Ani gelişen olaylara karşı savunmanızı hazırlamanız güzel. Fakat konuşmalarınız çoğu kez ikna edici olmayabilir. Onları ret etmeden önce düşüncelerini sonuna kadar dinlemeli kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.

YAY: Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Bugün eğlenceli ortamlarda bulunacak ve yeni aşkların zeminini oluşturacaksınız. Duysal yönlerinize uygun kişilerle tanışma imkanı bulacaksınız.

OĞLAK: Sınırlarınızla çevreniz arasında kesin çizgileri olan birisiniz. Bugün bazı arkadaşlarınızla tuhaf bir çekişme içinde olabilirsiniz. Sakin ve dirençli davranırsanız dostlarınız ve arkadaşlarınız size hayran kalacaklardır.

KOVA: Maddi konularda çekimser davranacak ve paranızın değerini bileceksiniz. Harcamalarınız konusunda tereddütleriniz var. Güçlü bir sorumluluk duygusu içinde hareket edeceğiniz ortamlarda hırslarınıza dikkat etmelisiniz.

BALIK: Dostlarınızdan aldığınız haberler sizi mutlu ederken geçmiş anılarınız canlanabilir.

Sorumluluk duygunuzun arttığı şu günlerde bazı paylaşımlara ihtiyacınız var ve gerekli olan tek şey arzuladığınız sevgi desteği.