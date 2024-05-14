YIldız Falınız

KOÇ: İsteklerinizden ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz.

Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız yapacaklarınızı iyi planlamalısınız. İnsanlar üzerinde etkiniz yüksek.

BOĞA: Her zaman belli standart dahilinde davranarak, hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz. Bu dönem birlikte çalıştığınız kişiler bazı şeylerin farkındalar. Mesleki anlamda ses getirecek olaylar zincirini başlatabilirsiniz.

İKİZLER: Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.

Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz Biraz sabırlı olmayı öğrenmek zorundasınız.

YENGEÇ. Enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.

Kalbi dolu olanlar paylaşıma açık bir gün.

ASLAN: Bugün görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Seyahatler söz konusu.

BAŞAK: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün fakat yine de kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz.

TERAZİ: Sorumlulukları yerine getirme konusunda başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir.

Alışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz.

AKREP: Çevrenizde dikkat çekici bir şekilde hareket etmeniz yüzünden tepki alabilirsiniz. İletişim konusunda yaşadığınız sorunların altında, duygusal takıntılarınız yer alıyor. Kardeşlerinizin bir sorununa yardımcı olabilirsiniz.

YAY: Olaylara daha temkinli yaklaşmalısınız.

Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz.

Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz.

OĞLAK: Geleneksel yapınızı zorlamadan yumuşak geçişler yapabilirsiniz. Duygusal takıntılarınızdan uzak kalarak hafta sonunu ihmal ettiğiniz sevdiklerinize ayırabilirsiniz. Dostlarınız fikirlerinizden yararlanmak isteyecekler.

KOVA: Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz.

Güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyacağınız bir gün. Partnerinize bir takım konularda kapris yapabilirsiniz.

BALIK: Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu.

Bugün katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız.

Bağımlı yaşamak sizi sıkıyor.