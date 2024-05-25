KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin gücünden faydalanmanız için gereken tüm şartlara sahipsiniz.

Bugün onların orijinal düşüncelerinden yola çıkarak istediğiniz performansı yakalayacak ve başarınızı daha da perçinleyeceksiniz.

BOĞA: İş birliğine önem vermeniz gerektiğini siz de fark ediyor ve bugün daha sosyal olmaya gayret ediyorsunuz. Orijinal fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Kendinize özgün bir stil geliştirmekten yanasınız.

İKİZLER: Finans konularında karşı tarafın gücünden faydalanmak için olumlu bir gün. Gücünüzü sınamaktan korkmuyor ve cesur bir şekilde olaylara sarılıyorsunuz. Maddi konularda gizli yatırımlarınız söz konusu olacaktır.

YENGEÇ: İş yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz. Kendinizle ilgili bir takım olayları istediğiniz gibi denetleyeceksiniz.

Partnerinizin iş ilişkilerine destek vermeniz ve denetlemeniz gerekebilir.

ASLAN: Bilinçaltınız çok yoğun. Bir çok işiniz varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor.

Bugün içsel sesinizin doğrultusunda hareket etmelisiniz. Ruhsal anlamda baskılı bir gününüzdesiniz unutmayın.

BAŞAK: Yakın geçmişinizdeki olaylar istemeseniz de aşkınıza pürüzler veriyor. Bugün yeni iş bağlantıları için uygun bir gün değil. Olayları iyi irdelemeli araştırmalı fakat hemen karar vermemelisiniz.

Beklemeyi öğrenmelisiniz.

TERAZİ: Görüşeceğiniz kişiye karşı bilgiçlik taslamayın.

Konuya da çok hakim olabilirsiniz. Bu işin uzmanı olsanız bile alçak gönüllü davranmak size kazandıracaktır. Bilmediğiniz konulara daha yumuşak bir tavırla yaklaşmalısınız.

AKREP: Kararlarınızı kendi başınıza vermekten hoşlandığınız için deneyimleriniz önem kazanıyor.

Birlikte olduğunuz kişilere görüşlerinizi belirtmeden önce temkinli bir şekilde yaklaşmalısınız.

Gizemli bir hava estiriyorsunuz.

YAY: Partnerinizle ilişkilerinizde farklı durumlar söz konusu olacak. Onun sizinle konuşmayı denemesi fikir ayrılıklarınızı gündeme getirecektir.

Bugün tüm ayrıntıları gündeme gelecektir.

Önemli fırsatlar lehinize gelişiyor.

OĞLAK: İletişim konularına yönetici bir ruhla yaklaşmanız olaylara hakim olmanızı sağlarken, mantıklı yaklaşımlarınız olumlu hedefleri de beraberinde getiriyor. Bugün çeşitli kaynakların gündeme gelmesi söz konusu.

KOVA: İsteklerinizde artış sizi mantıklı hareket etmeye zorluyor. Duygularınızda ısrarcı davranmaktan vazgeçmeyin. Yatırımlarınızla ilgili olumlu gelişmelerin coşkularının artmasına neden olurken kendinizi yeniliyorsunuz.

BALIK: Maddi konulara yaklaşımınız kişisel olayların karmaşası içinde gelişiyor. Özgürlüğünüzü kısıtlayacak olaylardan uzaklaşmak isteseniz de gerçekler sizi üzebiliyor. Sıkı çalışmanız bünyenizde enerji düşüklüğüne neden oluyor.