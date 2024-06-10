KOÇ: Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

Etrafınızdaki kişilerin sizi olan davranış şekillerinden anlamlar çıkarmanız mümkün.

BOĞA: Kendinizi aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için, çevrenizden takdir alıyorsunuz. Ailenizle ilgili yapıcı davranışlar sergilemenize rağmen, yorgunsunuz.

İKİZLER: Duygusal yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Yeni tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz.

Egonuzun yüksek olduğu bir gün.

YENGEÇ: İçsel disiplininizi güçlü tutmayı başaracağımız bu günde, olayları sakin bir şekilde izleyeceksiniz, Seyirci kalmayı başarabilir ve kendinizi denetleyebilirseniz, olayların seyri istediğiniz boyuta gelecektir. Sabırlı olun.

ASLAN: Duygularını açıklama konusunda oldukça cesur davranıyorsunuz. Bugün, hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu bir şekilde kullanacaksınız. İçsel disiplininiz mükemmel bu yönde ilerliyorsunuz.

BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerin yaratıcı ve renkli fikirlerinden etkilenmemeniz mümkün değil.

Bugün onlarla ortak bir proje üretme yoluna gidebilirsiniz. Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışmalısınız.

TERAZİ: İş yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile, inatçı ve pratik davranışlarınız sayesinde işinizde istediğiniz disiplini kurmayı başaracaksınız. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

AKREP: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Mesleki anlamda kendinize disiplin kazandırma çabası içindesiniz

YAY: Duygusal konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz. Bugün dostlarınızın sizden bekledikleri bir takım destekleri kendi imkanlarınız dahilinde vermek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyeceksiniz. Olumlu düşünmeniz sayesinde başarılı oluyorsunuz.

Yakın çevrenizle fikir birliği içindesiniz.

KOVA: Bugün, duygularınız sizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacak ve istediğiniz başarıyı elde etmek için, gücünüzü ortaya koymak için detayları sağlamalı ve adımlarınızı sıkı atmalısınız.

BALIK: Sevdiklerinize her konuda destek vermekten yanasınız. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündeme gelecektir. Karşılıklı güven duygularının önemli aşamalara neden olmasıyla, bir çok paylaşımlarınız söz konusu olacak.