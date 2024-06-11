  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.06.2024, 00:00

KOÇ: Olayların duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz.
Kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlanıyorsunuz. Oldukça yoğunsunuz.

BOĞA: Projelerinizi ertelemenize rağmen, birtakım huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz. Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Zeki yönleriniz başkalarının işine yarıyor olması huzur veriyor.

İKİZLER: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz.
Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bugün, bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.

YENGEÇ: İnatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Özellikle emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.
Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.

ASLAN: Çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Bugün kendinize güvenmeniz gerektiğini unutmayın.

BAŞAK: Bugün kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var.
Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız.

TERAZİ: Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Bugün, kendinizi dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.

AKREP: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz.
Karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

YAY: Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Çevrenizden etkilenmeye hazırsınız. Dikkatli olun.

OĞLAK: Sezgilerin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Özellikle yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bakıyorsunuz.

KOVA: Hırslı tarafınız ön plana çıkıyor. İş açılımlarınız konusunda, daha dikkatli davranmalısınız.
Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız.
Fikirlerini kabul ettirmeyen çalışan çevrenize savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.

BALIK: Kişisel cazibenizden etkilenen birçok kişi size değişik tekliflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalısınız.
Kişisel zevklerinizi karşı cinsle paylaşma konusunda cömert davranacaksınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI