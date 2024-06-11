KOÇ: Olayların duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz.

Kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlanıyorsunuz. Oldukça yoğunsunuz.

BOĞA: Projelerinizi ertelemenize rağmen, birtakım huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz. Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Zeki yönleriniz başkalarının işine yarıyor olması huzur veriyor.

İKİZLER: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz.

Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bugün, bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.

YENGEÇ: İnatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Özellikle emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.

ASLAN: Çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Bugün kendinize güvenmeniz gerektiğini unutmayın.

BAŞAK: Bugün kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var.

Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız.

TERAZİ: Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Bugün, kendinizi dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.

AKREP: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz.

Karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

YAY: Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Çevrenizden etkilenmeye hazırsınız. Dikkatli olun.

OĞLAK: Sezgilerin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Özellikle yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bakıyorsunuz.

KOVA: Hırslı tarafınız ön plana çıkıyor. İş açılımlarınız konusunda, daha dikkatli davranmalısınız.

Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız.

Fikirlerini kabul ettirmeyen çalışan çevrenize savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.

BALIK: Kişisel cazibenizden etkilenen birçok kişi size değişik tekliflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalısınız.

Kişisel zevklerinizi karşı cinsle paylaşma konusunda cömert davranacaksınız.