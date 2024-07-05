KOÇ: Bugün çevrenizle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz.

Yaratıcılığınızı coşkuyla sunacaksınız.

Aynı enerjiyi çevrenizden de bekleyebilirsiniz.

İlişkinizin sınırlarını ayarlamak sizin elinizde. Diş problemleriniz olacak.

BOĞA: Bugün olayları doğal akışı içinde düşünüyor ve dengenizi bozmak istemiyorsunuz. Yarım kalan işleriniz bir an önce tamamlamalısınız.

Arkadaşlarınızın size önereceği fikirler ilginizi çekebilir. Hemen değerlendirmelisiniz.

İKİZLER: Ruhsal anlamada değişim içindesiniz. Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için, agresif olabilirsiniz.

YENGEÇ: Bugün hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Gizli hesaplar içinde olmanız gerekiyor. Gelişebilecek olaylara karşı tedbirli olmalısınız.

ASLAN: İnatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla duygusal bağlarınızın güçlü olması bile sizi tatmin etmeyebilir. Girdiğiniz topluluklarda farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyorsunuz.

BAŞAK: İçsel disiplininiz çok fazla ve insanlar size güveniyorlar. Yakın ilişkilerinizden anlayış ve duygusallık bekliyorsunuz Sosyal yaşantınızda karşılaştığınız aksilikler konusunda moraliniz bozulmasın. Olaylar üstünüze geliyor.

TERAZİ: Siz olağanüstü fikirlerin kişisisiniz. Olaylara yaklaşım tarzınız çok ilginç gelişimlerle ortaya çıkıyor. Güçlü iş birliği olduğunuz kişilerle aranızda uzaklıklar söz konusu ve bugün onlarla iletişim sağlamak zorundasınız.

AKREP: Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler sizi bunaltabilir. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışını ona bırakmalısınız.

YAY: İlişkilerinizde yaşadığınız pürüzleri yeniden ele almalısınız. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir. Çevresel desteğin üzerinde hissedeceğiniz özel bir durum söz konusu.

OĞLAK: Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler.

Bugün sistemli yapınızı zorlasa da yenilikler konusunda esnek davranmalısınız. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.

KOVA: Bugün başlattığınız işleri tamamlama konusunda oldukça inatçı davranışlar sergileyeceksiniz.

Üzerinize aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, küçük aksilikler yüzünden ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

BALIK: Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.