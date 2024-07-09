KOÇ: Toplumsal değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden kişiselliğinizi ön plana çıkarıyorsunuz.

Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Kazalara müsaitsiniz.

BOĞA: Enerjinizi kullanacağınız gerekli potansiyele sahip olmanız karşın, karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammül gücünüz yok.

İKİZLER: Fiziksel aktiviteleriniz için yoğun bir döneme giriyorsunuz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.

Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek Aşk hayatınız karışabilir.

YENGEÇ: Dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Dikkatli olun.

ASLAN: Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz.

Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz.

Bilinçaltı rüyalarınız yoğunlaşabilir.

BAŞAK: Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu.

Katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız.

Motivasyon gücünüzü arttırmalısınız.

TERAZİ: Ailenizle ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak. Onlarla ortak çalışmalar gündeme gelecek. Onların aksiyonlarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Duygu alış verişi içinde kendinizi mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.

AKREP: Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Aşkta şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Neptün'den önemli destek alıyorsunuz.

YAY: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin çok daha anlamlı olduğunu biliyorsunuz.

Derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak. Dağınıklık size çoğu zaman çok şey kaybettirir.

OĞLAK: Duygusal yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen siz gizli bir güç arayışı içindesiniz. Partnerinizin size odaklanmasına izin verdiğiniz sürece onun isteklerinin ağır basacağını unutmamalısınız.

KOVA: Bugün enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Disiplin önemli.

BALIK: Yaptığınız işlerin alt yapısına çok önem veriyorsunuz.

Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı bir durum. Bugün yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için olayları irdelemek sizi mutsuz edecektir.