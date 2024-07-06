Yıldız Falını

KOÇ: Bugün çevrenizle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı coşkuyla sunacaksınız. Aynı enerjiyi çevrenizden de bekleyebilirsiniz. İlişkinizin sınırlarını ayarlamak sizin elinizde. Diş problemleriniz olacak.



BOĞA: Bugün olayları doğal akışı içinde düşünüyor ve dengenizi bozmak istemiyorsunuz. Yarım kalan işleriniz bir an önce tamamlamalısınız.

Arkadaşlarınızın size önereceği fikirler ilginizi çekebilir. Hemen değerlendirmelisiniz.



İKİZLER: Ruhsal değişim içindesiniz. Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için agresif olabilirsiniz.



YENGEÇ: Bugün hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Gizli hesaplar içinde olmanız gerekiyor. Gelişebilecek olaylara karşı tedbirli olmalısınız.



ASLAN: İnatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla duygusal bağlarınızın güçlü olması bile sizi tatmin etmeyebilir. Girdiğiniz topluluklarda farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyorsunuz.



BAŞAK: İçsel disiplininiz çok fazla ve insanlar size güveniyorlar. Yakın ilişkilerinizden anlayış ve duygusallık bekliyorsunuz Sosyal yaşantınızda karşılaştığınız aksilikler konusunda moraliniz bozulmasın. Olaylar üstünüze geliyor.



TERAZİ: Siz olağanüstü fikirlerin kişisisiniz. Olaylara yaklaşım tarzınız çok ilginç gelişimlerle ortaya çıkıyor. Güçlü iş birliği olduğunuz kişilerle aranızda uzaklıklar söz konusu ve bugün onlarla iletişim sağlamak zorundasınız.



AKREP: Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler sizi bunaltabilir. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışını ona bırakmalısınız.



YAY: İlişkilerinizde yaşadığınız pürüzleri yeniden ele almalısınız. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir. Çevresel desteğin üzerinde hissedeceğiniz özel bir durum söz konusu.



OĞLAK: Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Bugün sistemli yapınızı zorlasa da yenilikler konusunda esnek davranmalısınız. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.



KOVA: Başlattığınız işleri tamamlama konusunda oldukça inatçı davranışlar sergileyeceksiniz. Üzerinize aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, küçük aksilikler yüzünden ertelemek zorunda kalabilirsiniz.



BALIK: Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.

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