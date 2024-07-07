KOÇ: Bugün kendi benliğinizle baş başa kalıp çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek bilinçli bir şekilde yaklaşmalı ve sakin olmalısınız.



BOĞA: Aranızda tartışmalar kavgalar eksik olmasa da yakın çevreniz tarafından birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, aranızda geciken bazı konular hızlı bir şekilde sonuçlanacak.



İKİZLER: Aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Bu tür durumlarda sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. Kesinlikle olumsuz düşüncelerle gününüzün tamamını doldurmayın.



YENGEÇ: Yardımlarınıza alışan insanlar yaşamın diğer alanlarında sizi yanlarında görmek istiyorlar. İşte bu noktada, bazen taşan sabrınızla hemen "kötü insan" oluyorsunuz. Herkesin bir yaşam kuralı olduğunu onlara belirtin.



ASLAN: Yılların kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimleri ile birçok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın. Gerçi siz bu maddi konunuzla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.



BAŞAK: Bugün uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.



TERAZİ: Yakın arkadaşınızla hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor.

Bugün karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.



AKREP: Ailenizle ilgili gerekli harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stress ile boğuşabilirsiniz. Kızmayın fakat sizde her şeyinizin mükemmel olmasını istiyorsunuz. Bugün kendinizi dinlendirmelisiniz.



YAY: Finans konuları ile öngörülerde partnerinizin fikirlerini de alsanız fena olmayacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Yaptığınız iş konusunda daha tatminkâr olacaksınız.



OĞLAK: İş günü içinde şartlar gerektirdiği için, birçok kişi ile yüz yüze görüşmeleriniz oluyor. Bunların içinde daha sonra da tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişiler var. İstemeden geri dönüşler yapabilirsiniz.



KOVA: Partnerinizin yanında gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bu nedenle bilemediğiniz, karşı karşıya gelmediğiniz birçok şey olabilir.



BALIK: Hayatınızın zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Bu anlamda düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir ve tamamen yok edebilirsiniz. Kazançlara yelken açacaksınız.

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