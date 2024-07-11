KOÇ: Kar getiren işleri iyi takip ediyor ve duygularınızı işinize karıştırmıyorsunuz. Bugün yeni iş bağlantıları için uygun bir gün değil.

Olayları iyi irdelemeli fakat hemen karar vermemelisiniz. Beklemeyi öğrenmelisiniz.

BOĞA: Sevdiğiniz insanla bir yere giderken herhangi bir sorun olmuyor. İki iyi aşık görüntüsü sergiliyorsunuz. Fakat arkadaşlarınızla bir yerde toplu sohbetlere başlayınca sanki tılsım bozuluyor aranızda soğuk hava esiyor.

İKİZLER: Yeni işinizle ilgili yoğun temponuz yüzünden sevdiklerinizle aranıza mesafeler girdi.

Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor.

Yönetici Gezegeniniz Merkür ortak ilişkiler konusunda size destek vermeye devam ediyor.

YENGEÇ: İçsel olarak hep tercih edilen kişi olmak istiyorsunuz.

Bu alanda yapamayacağınız şey yok.

Kaybettiğiniz zamanı kazanmak sizin elinizde.

Eski hatalarınızı tekrarlamamalısınız. Alçak gönüllü olduğunuz zaman kazanacaksınız.

ASLAN: Görüşeceğiniz konu sizin için ekonomik avantajlar sağlayabilir. Bu nedenle karşınızdaki kişiye karşı bilgiçlik taslamayın. Konuya da çok hakim olabilirsiniz. Alçak gönüllü davranmakla çok şey kazanacaksınız. Unutmayın.

BAŞAK: Aşkta zor fakat ilgi çekici günler yaşıyorsunuz. Karşıt Neptün size olumlu destek verirken aşırı hassasiyet ve derin duygularda yoğunlaşma var. Yakın geçmişinizdeki olaylar istemeseniz de aşkınıza pürüzler veriyor. Sabretmelisiniz.

TERAZİ: Yaptığınız işle ilgili abartılı konuşmayın. Bugün de diğer günlerinizden farkı yok. Yorgunluğunuzla ilgili sitemli hareketler edip kendinizi naza çekmeyin. Bu durumda anlayış gösterecek yakınlarınız bile uzak kalıyor.

AKREP: Doğru bildiğinizden şaşmıyor olmanız çevrenizi oldukça kızdırıyor. İnatçı yapınızı biliyor fakat kendinizi dizginleyemiyorsunuz. Bugün olaylar karşısında soğukkanlılığınızı kaybetmemeli daha ılımlı olmalısınız. Sakinliğe ihtiyacınız var.

YAY: Bugün kendinizi ön plana çıkaracak davranışlar içine girmeniz sevdiğiniz kişiyi çok kızdırıyor.

Biraz ona karşı duyarlı olmanızdır.

Son günlerde onu çok fazla ihmal ettiniz ve o artık bu huylarınıza tahammül edemiyor.

OĞLAK: Birlikte olduğu kişiden ayrılmak üzere olanlar sahip oldukları mülk ile ilgili olarak konuya anlayışla yaklaşmalıdırlar. Sert tavırlarla bir yere varamayacaklarının bilincinde olmaları onları avantajlı duruma getirecektir.

KOVA: Sorumluluktan kaçmak yok. Kendinizi neşesiz hissettiğiniz zaman çevrenize surat asıyorsunuz.

Çocuk gibi bir yapınız var. İsteklerinizin anında olmasını istediğiniz için kayıplarınız sizi suçunuz. Kendinizi fazla abartmayın.

BALIK: Tutkulu yapınızı iş yaşantınıza da yansıtıyorsunuz.

Çevrenizdeki herkes bu huyunuzu hem takdir ediyor, hem de kızıyorlar. Size yetişmek gibi bir zorunlulukları olduğuna kendilerini inandırmışlar. gizli yarış durumundalar.