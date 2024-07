KOÇ: Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek ve bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Bugün kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız çevresel koşullarınızdan kaynaklanmaktadır.

BOĞA: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Bugün yeni konular icat etmek yerine uzun süredir konuşmadığınız sorunlarınızı yeniden ele alabilirsiniz.

İKİZLER: Bugün duygularınız oldukça yoğun gelişiyor.

Ay'ın konumu birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz.

YENGEÇ: Bugün Ay mesleki konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor. Enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz.

Jüpiter'in geri hareketi enerjinizi çok fazla harcamamanıza neden oluyor.

ASLAN: Duygusal konulara takılı hareket etmeniz sizi olumsuz kılıyor. Karşınızdaki kişilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir.

Onların haksız davranmaları gururunuzu incinebilir problem yaratabilirsiniz.

BAŞAK: Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız.

TERAZİ: Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

Karşı tarafın ağır oluşu canınızı sıkıyor.

AKREP: Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

Jüpiter'in geri gidişiyle fırsatların ayağınıza gelmesine rağmen yetersiz kalabilir.

YAY: Yaratıcı yönünüzü ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız fakat gizli korkularınızı yenmelisiniz. Düşündüğünüzü şeyleri gerçekleştirmek istiyorsanız gerekli enerjiyi toplamalı ve çevrenizden yardım almalısınız.

OĞLAK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen her an olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Her zamanki çözümcü yapınız sayesinde dinginliğe kavuşacaksınız. Sinirleriniz yorgun düşebilir.

KOVA: Çevrenize karşı duygusal tavırlar takınıyorsunuz.

Onlarla ilişkilerinizde bazı pürüzlerin çıkabileceğini gösteriyor. Duygusal değişimleriniz işinizi arka plana atmanıza neden oluyor.

Maddi konularda biraz beklemelisiniz.

BALIK: Unuttuğunuz olayların yeniden önem kazanması sizin lehinize gerçekleşecek. Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz.

Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz.

Bugün duygusal coşkular içinde olacaksınız.