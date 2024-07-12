KOÇ: Sizi anlamak çok zordur. Bu özelliğinizden gizli bir zevk duyuyorsunuz. Fazla duygusal sorun yaşamamak adına yaptığınız önlem, bir hayli işe yarıyor. Lüzumsuz ve gereksiz insanları çevrenizden uzaklaştırmış oluyorsunuz.

BOĞA: Günlük attığınız adımlar, kendi gizli sessizliğinde bir sonraki günün sağlam şartlarını hazırlarken, herkes sizin hata yapmanızı bekliyor.

Belki bu yüzden bazen sinirli ve asabi oluyorsunuz. Biraz eğlenmeye vakit ayırın.

İKİZLER: Sizin kadar baskıcı bir çalışma ortamından nefret eden yoktur. Sinirlendiğiniz zaman hisleriniz tavırlarınıza yansıyor. Böyle durumlarda çalışma arkadaşlarınız size pek yaklaşmıyorlar.

Bugün benzer bir durum içindesiniz.

YENGEÇ: Bazen sevginizi göstermekte cimri davranıyorsunuz.

Bunun aksine ona karşı olmadık zamanlarda kıskanç ve izleyicisi bir tavır takınıyorsunuz.

Yoksa zaman içinde giderek aranıza istemeden ilgisizlik ve soğukluk girebilir.

ASLAN: Yeni bir projeye atılmanın stresini yaşıyorsunuz.

Kendinizle sürekli içsel savaş yaşamanın yorgunluğunu taşıyorsunuz. Daha sakin olmalı ve de kendinize zaman tanımalısınız.

Göreceksiniz her şey sizin lehinize gelişecek.

BAŞAK: Kafanızda her zaman, uğraştığınız işin dışında, henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var.Yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz. Bulunduğunuz sosyal çalışmalar bu yönünüzü tatmin ediyor.

TERAZİ: Duygusal sayılmazsınız. Size göre düşünceler, pratik sonuçlarıyla değerlendirilmelidir.

Zevkleriniz, duygularınıza değil mantığınıza dayanır. Sevdiğiniz kişi, sizinle aynı fikirde değil. Daha duygusal ve ilgi bekliyor.

AKREP: Yakıcı duygularınızın önüne geçemiyorsunuz.

Bugün her an patlamaya hazır bir bomba gibi oluşunuz, sağlığınızı olumsuz etkilediğini hastalandığınız zaman anlayacaksınız. Öfke içinde yaşamanın kimseye faydası olmamıştır.

YAY: Bir arkadaşınızın sorununa çözümleyici düşünceler geliştirmeniz onu çok sevindirecek.

Özel sorunlarınızda fazla sorumluluk almaktan kaçınırken, kendinizi ispat etmeniz gereken konularda geri planda kalmamalısınız.

OĞLAK: Kararlarınızı yalnız vermekten hoşlanıyorsunuz.

Coşku duygusunun eksilmesi sizde gerilim yaratıyor. Bugün yine onunla ilgili yaşayacağınız durgunluk aşkınızın geleceği için kafanızda soru işaretlerin oluşmasına sebep olacak.

KOVA: Aşkla işi karıştırmayan bir yapınız olduğunu söyleseniz de işinizde sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz. Özellikle karşı cinsin ilgisi üzerinizde. Böyle olayların karşısında çevreden tepki alabilirsiniz.

BALIK: Her konuda özverili çalışmanız, çoğu kez kendinizi unutmanıza sebep oluyor. Keyfiniz kaçtığı zaman da paniğe kapılıyor ve hastalıkla ilgili gereksiz evhamlara kendinizi kaptırıyorsunuz.

Aslında dinlenmeye ihtiyacınız var.