KOÇ: Sizi anlamak çok zordur. Bu özelliğinizden gizli bir zevk duyuyorsunuz. Fazla duygusal sorun yaşamamak adına yaptığınız önlem, bir hayli işe yarıyor. Lüzumsuz ve gereksiz insanları çevrenizden uzaklaştırmış oluyorsunuz.
BOĞA: Günlük attığınız adımlar, kendi gizli sessizliğinde bir sonraki günün sağlam şartlarını hazırlarken, herkes sizin hata yapmanızı bekliyor.
Belki bu yüzden bazen sinirli ve asabi oluyorsunuz. Biraz eğlenmeye vakit ayırın.
İKİZLER: Sizin kadar baskıcı bir çalışma ortamından nefret eden yoktur. Sinirlendiğiniz zaman hisleriniz tavırlarınıza yansıyor. Böyle durumlarda çalışma arkadaşlarınız size pek yaklaşmıyorlar.
Bugün benzer bir durum içindesiniz.
YENGEÇ: Bazen sevginizi göstermekte cimri davranıyorsunuz.
Bunun aksine ona karşı olmadık zamanlarda kıskanç ve izleyicisi bir tavır takınıyorsunuz.
Yoksa zaman içinde giderek aranıza istemeden ilgisizlik ve soğukluk girebilir.
ASLAN: Yeni bir projeye atılmanın stresini yaşıyorsunuz.
Kendinizle sürekli içsel savaş yaşamanın yorgunluğunu taşıyorsunuz. Daha sakin olmalı ve de kendinize zaman tanımalısınız.
Göreceksiniz her şey sizin lehinize gelişecek.
BAŞAK: Kafanızda her zaman, uğraştığınız işin dışında, henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var.Yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz. Bulunduğunuz sosyal çalışmalar bu yönünüzü tatmin ediyor.
TERAZİ: Duygusal sayılmazsınız. Size göre düşünceler, pratik sonuçlarıyla değerlendirilmelidir.
Zevkleriniz, duygularınıza değil mantığınıza dayanır. Sevdiğiniz kişi, sizinle aynı fikirde değil. Daha duygusal ve ilgi bekliyor.
AKREP: Yakıcı duygularınızın önüne geçemiyorsunuz.
Bugün her an patlamaya hazır bir bomba gibi oluşunuz, sağlığınızı olumsuz etkilediğini hastalandığınız zaman anlayacaksınız. Öfke içinde yaşamanın kimseye faydası olmamıştır.
YAY: Bir arkadaşınızın sorununa çözümleyici düşünceler geliştirmeniz onu çok sevindirecek.
Özel sorunlarınızda fazla sorumluluk almaktan kaçınırken, kendinizi ispat etmeniz gereken konularda geri planda kalmamalısınız.
OĞLAK: Kararlarınızı yalnız vermekten hoşlanıyorsunuz.
Coşku duygusunun eksilmesi sizde gerilim yaratıyor. Bugün yine onunla ilgili yaşayacağınız durgunluk aşkınızın geleceği için kafanızda soru işaretlerin oluşmasına sebep olacak.
KOVA: Aşkla işi karıştırmayan bir yapınız olduğunu söyleseniz de işinizde sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz. Özellikle karşı cinsin ilgisi üzerinizde. Böyle olayların karşısında çevreden tepki alabilirsiniz.
BALIK: Her konuda özverili çalışmanız, çoğu kez kendinizi unutmanıza sebep oluyor. Keyfiniz kaçtığı zaman da paniğe kapılıyor ve hastalıkla ilgili gereksiz evhamlara kendinizi kaptırıyorsunuz.
Aslında dinlenmeye ihtiyacınız var.