KOÇ: İş yaşantınızda yanlış yönlendirilebilirsiniz.
Bildiğinizden şaşamamalı ve kendi doğrularınızı savunmalısınız. Tepkiler sizi ilgilendirmesin.
Duygularınızda bencilce davranarak karşınızdaki kişiyi acımasızca eleştiriyorsunuz.
BOĞA: İş yaşantınızda inatçı yapınızı bilenler size yeni bir şeyi kabul ettiremiyorlar. Çevrenize de şans vermeyi denemelisiniz. Farklı olaylar gündeme geliyor. Çevreniz ne söylese haklı.
İlişkilerinizde fazla ısrarcısınız.
İKİZLER: Dün ile bugün arasındaki farkı artık daha iyi anlayabiliyorsunuz. Artık problemler geride kaldı ve önünüz oldukça açık. Olayları gelecek zamana bırakmalısınız. Engelleriniz kalkıyor.
Bugün disiplinli hareket etmelisiniz.
YENGEÇ: Sabırlı yapınız sayesinde iş yaşantınızdaki engeller ortadan kalkıyor. Kendinizi ispat etmeye çalışırken, daha dikkatli davranmalısınız.
İlişkinizde yaşadığınız sorunlar karşılıklı iletişimi kaybetmenizden kaynaklanıyor.
ASLAN: Olağan işlerden sıkıldığınız için denenmemiş işleri tercih ediyorsunuz. Bugün sizin için fırsatlar günü olabilir. Akıllı davranmalısınız.
Egemen ruhunuz aşk ilişkinizi yanlış etkiliyor.
Sevdiğinizi kişiyi üzüyor unutmayın.
BAŞAK: İşlerinizi yolunda gitmesi sizi şımartabilir ve her an hata yapabilirsiniz. Başarınızı perçinlemek istiyorsanız dikkatli olmalısınız. Bugün aşk ilişkinizde ifade zorluğu yaşayabilir. Kendinizi sorgulamasını bilmiyorsunuz.
TERAZİ: Bugün oldukça verimli bir gününüz. Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanabilirsiniz. Sadece alınganlıktan vazgeçmelisiniz. Duygusal bir gününüzde olmanız her şeyi yanlış anlamanıza sebep oluyor. Dikkatli olmalısınız.
AKREP: Bugün daha pratik düşünmeye ihtiyacınız var. Elinizdeki konuların hızlı bitmesi gerekiyor ve siz detayları çabuk atlamalısınız. Sevdiğiniz kişi ile aynı dili kullanmıyorsunuz. O sizden daha farklı bir yaklaşım bekliyor.
YAY: İş yaşantınız sizi tatmin etmeyince başarı grafiğiniz düşüyor. Yaptığınız işlerin bir öncesinden daha iyi olmasını istiyorsunuz.
Duygularınızda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden sevdiğinizle aranız açılabilir.
OĞLAK: Yaşadığınız sorunlar yüzünden her an neşeniz kaçabilir. Sevdiklerinizin desteği her zaman sizinle unutmayın ve aldırmamayı öğrenin. Aşk ilişkilerinizde problemlere tahammülünüz yok. Daha anlayışlı olmalısınız.
KOVA: İşbirliğinde olduğunuz kişilerle çelişkiler yaşamanız iş motivasyonunuzu bozuyor. Anlayışlı ve özverili davranmayı öğrenmelisiniz.
Bugün olaylara daha farklı bakarak geçmişle hesaplaşabilirsiniz. Artık olgunlaşıyorsunuz.
BALIK: Kendi işlerinizi takip ederken sıkılıyor ve başkalarından yardım almak istiyorsunuz.
Çevrenize fazla güvenmemeyi öğrenmelisiniz.
Her ikinizde sorumluluğunuzu birbirinize yüklemek isterken ilişkiniz tehlikeye atıyorsunuz.