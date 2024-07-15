KOÇ: İş yaşantınızda yanlış yönlendirilebilirsiniz.

Bildiğinizden şaşamamalı ve kendi doğrularınızı savunmalısınız. Tepkiler sizi ilgilendirmesin.

Duygularınızda bencilce davranarak karşınızdaki kişiyi acımasızca eleştiriyorsunuz.

BOĞA: İş yaşantınızda inatçı yapınızı bilenler size yeni bir şeyi kabul ettiremiyorlar. Çevrenize de şans vermeyi denemelisiniz. Farklı olaylar gündeme geliyor. Çevreniz ne söylese haklı.

İlişkilerinizde fazla ısrarcısınız.

İKİZLER: Dün ile bugün arasındaki farkı artık daha iyi anlayabiliyorsunuz. Artık problemler geride kaldı ve önünüz oldukça açık. Olayları gelecek zamana bırakmalısınız. Engelleriniz kalkıyor.

Bugün disiplinli hareket etmelisiniz.

YENGEÇ: Sabırlı yapınız sayesinde iş yaşantınızdaki engeller ortadan kalkıyor. Kendinizi ispat etmeye çalışırken, daha dikkatli davranmalısınız.

İlişkinizde yaşadığınız sorunlar karşılıklı iletişimi kaybetmenizden kaynaklanıyor.

ASLAN: Olağan işlerden sıkıldığınız için denenmemiş işleri tercih ediyorsunuz. Bugün sizin için fırsatlar günü olabilir. Akıllı davranmalısınız.

Egemen ruhunuz aşk ilişkinizi yanlış etkiliyor.

Sevdiğinizi kişiyi üzüyor unutmayın.

BAŞAK: İşlerinizi yolunda gitmesi sizi şımartabilir ve her an hata yapabilirsiniz. Başarınızı perçinlemek istiyorsanız dikkatli olmalısınız. Bugün aşk ilişkinizde ifade zorluğu yaşayabilir. Kendinizi sorgulamasını bilmiyorsunuz.

TERAZİ: Bugün oldukça verimli bir gününüz. Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanabilirsiniz. Sadece alınganlıktan vazgeçmelisiniz. Duygusal bir gününüzde olmanız her şeyi yanlış anlamanıza sebep oluyor. Dikkatli olmalısınız.

AKREP: Bugün daha pratik düşünmeye ihtiyacınız var. Elinizdeki konuların hızlı bitmesi gerekiyor ve siz detayları çabuk atlamalısınız. Sevdiğiniz kişi ile aynı dili kullanmıyorsunuz. O sizden daha farklı bir yaklaşım bekliyor.

YAY: İş yaşantınız sizi tatmin etmeyince başarı grafiğiniz düşüyor. Yaptığınız işlerin bir öncesinden daha iyi olmasını istiyorsunuz.

Duygularınızda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden sevdiğinizle aranız açılabilir.

OĞLAK: Yaşadığınız sorunlar yüzünden her an neşeniz kaçabilir. Sevdiklerinizin desteği her zaman sizinle unutmayın ve aldırmamayı öğrenin. Aşk ilişkilerinizde problemlere tahammülünüz yok. Daha anlayışlı olmalısınız.

KOVA: İşbirliğinde olduğunuz kişilerle çelişkiler yaşamanız iş motivasyonunuzu bozuyor. Anlayışlı ve özverili davranmayı öğrenmelisiniz.

Bugün olaylara daha farklı bakarak geçmişle hesaplaşabilirsiniz. Artık olgunlaşıyorsunuz.

BALIK: Kendi işlerinizi takip ederken sıkılıyor ve başkalarından yardım almak istiyorsunuz.

Çevrenize fazla güvenmemeyi öğrenmelisiniz.

Her ikinizde sorumluluğunuzu birbirinize yüklemek isterken ilişkiniz tehlikeye atıyorsunuz.