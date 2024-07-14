KOÇ: Bu hafta önemli anlaşmaların alt yapısını hazırlarken işinde uzman kişileri karşınıza çıkaracak. İşinizden elde ettiğiniz gelir konusunda oldukça hassas davranabilir, haklarınızı elde etmek adına girişimci olabilirsiniz.



BOĞA: Kazanç konusunda çok fazla şanslı değilsiniz. Para kazanmak yerine elinizdeki var olan paranızı değerlendirmeyi yeğleyin. Yapmanız gereken işler konusunda kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Değişimler söz konusu.



İKİZLER: Cesur tavırlar içinde olacaksınız. Bu dönemde sizi dizginlemek oldukça zor olacak. Kararlı bir şekilde savunduğunuz fikirlerinizden taviz vermeyeceksiniz. Çevrenizdekiler sizin gücünüzden yararlanmak isteyebilirler.



YENGEÇ: Kariyerinizde hala yolunda gitmeyen durumlar mevcut. Evrenin engeli söz konusu ve bazı durumları gözden geçirmeniz için küçük molaların size yararı olacağı kesin. Küçük ayrıntılar üzerinde durmalısınız.



ASLAN: Duygusal konulara çok fazla yüklenmeyin. Sosyal ilişkiler ve aile ilişkileri iç içe yürümektedir. Kişiselliğiniz güçlenirken liderlik özellikleriniz ön plana çıkmaktadır. Köklü kararlar alacaksınız. Etrafınıza da örnek olacaksınız.



BAŞAK: Düşüncelerinizi bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız. Paranın gücüne inanıyorsunuz. Karşılaştığınız kişilerin iç yüzünü görmek sizi rahatsız edebilir. Olayları kendi haline bırakın.



TERAZİ: Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Üstelik çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle ortak planlar yapacak ve hızlı işlerin altına imza atacaksınız.



AKREP: Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Yeni dostluklara hazırsınız.



YAY: İlgilenmek zorunda olduğunuz her bir konuyu kendi özel şartlarınıza göre değerlendirerek bir zemine oturtacaksınız. Politik davranmalı ve karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmelisiniz. Sürprizlere hazır olun.



OĞLAK: Üzerinde çalıştığınız ve size ödül getirmesini beklediğiniz konular sizi destekleyecek. Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Kendinizi ispat edeceksiniz.



KOVA: İş ilişkilerinizde yaşayacağınız canlanmalara ve alacağınız tekliflere karşı hazırlıklı olun. Mesleki potansiyelinizde beklemediğiniz sıra dışı artışlar ve sürpriz gelişmeler gündeme gelecek. Kişiliğinizi ön plana çıkaracak.



BALIK: Hırslarınızı gündelik uğraşılarınıza uyarlayabilecek fırsatlar yakalayacaksınız. Özellikle birlikte iş yaptığınız kişilerle ilişkilerinizi canlı tutacak ve alacağınız desteklerle kendinize yönelik yararlı çalışmalar yapacaksınız.

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