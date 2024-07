KOÇ: Sizin her zaman idealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz.

Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.



BOĞA: Kendinizi huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken hata kabul etmiyorsunuz.



İKİZLER: Yapıcı ve yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşünerek yeni bir düzen içindesiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.



YENGEÇ: Bugün sevdiklerinizle bir araya gelerek özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız.

Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da bazı konularda problemler artabilir.



ASLAN: Son günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız.Duygularınızla ilgili yoğunluğunuza dur diyemiyorsunuz.



BAŞAK: Kısa yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyacınız duyacaksınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.



TERAZİ: Bugün kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini sizde biliyorsunuz.

Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz.



AKREP: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalı gerekli atılımlara başlamalısınız.



YAY: İsteklerinizdeki fiziksel artışlar sizi karşı cinse karşı oldukça çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygularına kapılabilirsiniz Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi seveceğiniz bir kişilik olabilir.



OĞLAK: Uzun süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı ve mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu gün de girişimci yapınız ön plana çıkacak.



KOVA: Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar. Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz. Siz ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.



BALIK: Bugün bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağı olduğunuz kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Yapmanız gereken aktiviteleri ince ayrıntılarla planlayın.

