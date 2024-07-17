KOÇ: Yakın arkadaşlarınızın isteklerinin etkisinde kalarak sizi bekleyen ve aciliyet kazanan işlerinizi ihmal etmeyin. Birbirinize hissettirmemeye çalıştığınız soğuk rüzgârları sağduyulu davranarak siz önleyebilirsiniz.

BOĞA: Uğraştığınız işlerin püf noktalarını iyi biliyor ve ona göre hataları engelliyorsunuz. Yeter ki size gereksiz şekilde müdahale edilmesin.

Sevdiğiniz insanla kişilik çatışması yaşıyor gibi görünseniz de hiç de öyle değil.

İKİZLER: Bugün iş arkadaşınızla birlikte gereksiz yere endişeleniyorsunuz. Bu yüzden de yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin. Güvenilirliğinizi sarsmayın. Duygusallıktan çalışmanızın altında neler yattığını hissedeceksiniz.

YENGEÇ: İş yaşantınızda gizlilikten yana oluşunuz çevrenizde ilgiyle izleniyor. Bazı kişiler sizinle ilgili araştırmalar yapıyor. İkili ilişkilerinizde her zaman görselliği seviyor bazı şeyleri saklama gereği duyacaksınız.

ASLAN: Son günlerde kendinizi son derece enerjik hissediyorsunuz. Yapacağınız atılımlarda doğru kararlar vermek için daha ne bekliyorsunuz?

İlişkinizde bazı şeyleri yanlış sorguluyorsunuz.

Bugün huzursuzluğunuzu yenmelisiniz.

BAŞAK: Amaçlarınızdan ödün vermek istemiyorsunuz.

Kendi doğrularınız için savaşmaya hazırsınız. Hatalara hazır olmalısınız. Bakış açınız öylesine farklı ki. Birlikte ortak kararlar alırken sürekli çelişkiler yaşıyorsunuz.

TERAZİ: Kendinizi işinize öylesine motive etmiş durumdasınız ki çevrenizin farklı görüşleri sizi ilgilendirmiyor. Bugün hızınız çok fazla. Sanki aşkı yargılamak ve kendinizi yeniden sınamak için dünyaya gelmiş duygusu içindesiniz.

AKREP: Sadece kendi duygularınızın esiri olmak size yakışmıyor. Olayları geniş bir açıdan incelemek zorundasınız. Yüksek enerjinizin karşı cins tarafından fark edilmemesi mümkün değil. Duyguların önem kazandığı bir gün.

YAY: Bazen çekilmez oluyorsunuz. Çevrenizin her söylediğini yanlış algılamak zorunda değilsiniz.

Eski neşenize kavuşmalısınız. Artık eskisi gibi fazla açık değilsiniz. Eskiden tanıyanlar bu halinize hiçbir anlam veremiyorlar.

OĞLAK: Yaşamla oyun oynayamayacağınızı artık bilmelisiniz Sorularınızın cevabı fazla zor değil.

Sadece ne istediğinizi bilmelisiniz. Bugün nedense fazla ısrarcı bir davranış biçimini benimsiyorsunuz. Yanlış direnişlerdesiniz.

KOVA: Olaylara yaklaşım biçiminiz öylesine farklı ki. Bazen çevreniz sizi algılamakta zorlanıyor.

Yine şaşırtıcı davranıyorsunuz. Olaylara geniş baktığınız halde sonuçlardan asla memnun kalmıyorsunuz. Acil sorunlara dikkat.

BALIK: Kendinizi feda ettiğinizi sanıyorsunuz.

Gereksiz bir tablo çizmekle sonuca yaklaşmanız mümkün değil. Onun zekâsı sizden farklı değil. Her ikiniz de ortak problemlerden şikâyetçisiniz. Bugün ayaklarınıza dikkat edin.