KOÇ: Her şeyi bu kadar irdelemeseniz, yaşam daha güzel olacak. Herkes herkesten borç isteyebilir.

Ekonomik sorunu olan bir arkadaşınızın isteği sizi üzüyor. Kıskanç olmayan insan yok gibidir. Sizinki de biraz aşırıya kaçıyor.

BOĞA: Karşıdan birbirinizi görüp de hiç konuşmadığınız biriyle tanışıp iyi dostluk temelleri atabilirsiniz. Çünkü çok fazla ortak yönünüzü keşfedeceksiniz. Sevdiğinizden geleceğe sağlam basan kararlı adımlar bekliyorsunuz.

İKİZLER: Kafanızı hangi konu etkiledi ise sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz.

Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.

Rutin bir yaşam size göre değil.

YENGEÇ: Bugün enerjinizin yüksek olmasına rağmen yapmanız gereken işlerinizi yerine getirmiyorsunuz.

Bir arkadaş davetine katılabilirsiniz.

Üzerinizde hissettiğiniz garip yorgunluk nedeniyle herkesten uzak kalmak istiyorsunuz.

ASLAN: Yakın çevrenizle aranızda gizli bir şekilde mevcut olan ve bir türlü anlaşamadığınız mülk konusunda çok fazla söz sarf etmeyin.

Yanlış anlaşılabilir. Eğer biraz göreceli düşünürseniz sevdiğiniz insana hak vereceksiniz.

BAŞAK: İçeriğini iyice bildiğiniz konularda kimseye söz hakkı vermiyorsunuz. Hatta bu konuda sözünüzü kesenlere ciddi kızıyorsunuz. Biraz daha toleranslı olun. Hala bazı konulara şüphe ile yaklaşmanız doğru bir hareket tarzı değil.

TERAZİ: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirebilirsiniz.

AKREP: Aile büyüklerinizin yanında olmayı çok istiyordunuz.

Fakat bu ortamda bile işinizle ilgili çözemediğiniz sorunlarınızı düşünüyorsunuz.

Her şeyi zamana bırakın. Sevdiğiniz insanın size olan bağlılığını görmelisiniz.

YAY: Bugün tam istediğiniz gibi hareketli ve insanlarla bir arada keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

Bu arada yeni kişilerle tanışma fırsatınız olabilir. Eşinizin size karşı olan düşkünlüğünden kaynaklanan uyarılarına kulak verin.

OĞLAK: Bugün kafanızın bir köşesi hala işinizde sizi biraz fazla rahatsız eden probleminizle meşgul.

Çok yakın arkadaşınızı üzen ve onu yaşamdan uzaklaştıran duygusal sorunları sizi de yakından ilgilendirmesi kafanızı oyalıyor.

KOVA: Bir arkadaşınıza görüşmek üzere verdiğiniz sözü unutmayın. Çünkü insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek gerçekten bir arada olmak istiyorlar. Aslında tutucu bir kişiliğiniz yok ama bugün gerginsiniz.

BALIK: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin.

Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.