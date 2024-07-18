KOÇ: Disiplinli hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgârları estireceksiniz.

BOĞA: Sizi anlamak o kadar kolay değil. Titiz ve yargılayıcı yönlerinizi gizleyerek olayları farklı bir şekilde ele almak ve işin maddi yönlerini değerlendirmek istiyorsunuz. Sadece kendi aklınızla hareket etmek yetersiz kalabilir.

İKİZLER: Bugün detayları çabuk gören bir performans sergiliyorsunuz. Üstelik idare etmeniz gereken çok fazla konu varken, sizi motivasyonunuzu bozmadan birçok karmaşanın altından kolayca kalkıyorsunuz. İnce detaylar gündemde.

YENGEÇ: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu.

Bugün harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmeniz gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum size ters ve sıkıcı gelecektir.

İnatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.

ASLAN: Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz.

Yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız.

Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalarına hız kazandırmak istiyor olmanız önemli.

BAŞAK: Gizli planlar yapıyor ve finans konularında istediğiniz performansı yakalamaya çalışıyorsunuz.

Derin ve yaratıcı bir algılama gücüne sahip olduğunuz bir gün. Bayan arkadaşlarınızın sezgisel davranışlarınızdan etkileneceksiniz.

TERAZİ: Doğru insanlara doğru işler yapmaktan yanasınız. Disiplin duygusu içinde olmanız sizi eleştirici yapıyor. Girdiğiniz topluluklarınızda sizi ikna etmeleri oldukça zor olacak. Taviz vermeyen yapınızla çevrenizi zorlayacaksınız.

AKREP: İş yaşantınızda değişim ve genişleme arzusu içinde olmanıza rağmen takıntılarınız yüzünden istediğiniz performansı sergileyemiyorsunuz.

Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirme konusunda istediğiniz şartları elde edeceksiniz.

YAY: Çevre ilişkilerinizde planlı hareket ettiğiniz için bugün kendinizi daha dingin hissedeceksiniz.

Kurallarınızın doğru işlediğiniz görmek sizi işlerinize olumlu bir şekilde yaklaştırıyor ve çok daha istekli oluyorsunuz.

OĞLAK: Partnerinizin duygusal yaklaşımlarından oldukça etkileneceksiniz. Onunla yeni bir planlama dönemi başlatacaksınız. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerin farklı ve yaratıcı yönlerinden etkileniyorsunuz. Risk söz konusu.

KOVA: İşinizle ilgili gelişmeleri takip ederken çok fazla hareket halinde olmanız gerekiyor. Her şeyi yavaştan almayı sevdiğiniz için bitmesi gereken işlerinizin fazla ilerlemediğini göreceksiniz.

Şüpheci yaklaşımlar içindesiniz.

BALIK: İdeallerinizin sizi önemli noktalara getireceğini bildiğiniz için, disiplinli yönlerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusallığınızın bazı problemlere neden olduğunu görüyor ve daha da çok kurallara bağlanıyorsunuz.