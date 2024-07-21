KOÇ: Hatalarınız için hep mazeretiniz var. Hedeflerinizde yanılmadığınız için gelecek sizin adınıza ürkütücü olmuyor. Tekrarlardan bıkmıyorsunuz.

Yaşamı her noktadan yakalıyor olmanız sizi farklı kılıyor. Coşkulu yaşıyorsunuz.



BOĞA: İş yaşantınızda olayları gereğinden fazla büyütüyor olmanız sizin suçunuz. Aksilikler yüzünden her an kayıplarınız olabilir. Dikkat edin. Sevdiğiniz kişi her konuda sizden destek beklemesine rağmen daha esnek olmalısınız.



İKİZLER: Aynı anda birçok işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Rutin işlerin kişisi olmadığınız için çevrenize çelişkilisiniz. Sizi anlamak çok zor. Yaşadığınız

olaylara duygusal yaklaşarak çevrenizi şaşırtacaksınız.



YENGEÇ: Çevrenizin konularına sahip çıkmak alışkanlık halini almış. Bugün yine bazı konularla ilgili çalışmalar sizi bekliyor. Sıra dışı ilişkiler peşinde olmanız yüzünden aşk konusunda problem yaşıyorsunuz. Çelişkiler söz konusu.



ASLAN: İsteklerinizi uygulamakta başarılı bir tablo çiziyorsunuz. İlginç olaylar sizi bekliyor. Örgütleme yeteneğinizi doğru kullanacaksınız. Duygularınız sürekli değişkenlik gösteriyor. Sizi sevenleri zor durumda bırakıyorsunuz.



BAŞAK: Bugün yüksek enerjili bir gün. Aynı anda birçok işi hallederek çevrenizde örnek teşkil edeceksiniz. Dedikodulara aldırmamalısınız.

Sevginizle ilgili şüpheleriniz var. Bugün duygularınızı yeniden sınamak isteyebilirsiniz.



TERAZİ: İlişkileriniz mükemmel. Duygusal konularda daima aranılan bir kişi olarak kalacaksınız. Geçmişin eski anıları artık sizi rahatsız etmemeli. Her zaman müthiş bir dengeye sahipsiniz. Farklı konular kafanızı karıştırabilir.



AKREP: Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilirsiniz. Çevrenizden olumsuz etkileniyorsunuz. Geçmişle yaşayamazsınız. Bazı olaylar artık sizi etkilememeli. Yaşam güzelliklerle size gelecektir. Yalnızlığınızı seviyorsunuz.



YAY: Yaşamı iki ayrı uçlarda yaşayan çok az kişi vardır. Çevrenizdeki kişiler bu özelliğinize artık alıştılar. Kendinizi her an yeniliyorsunuz. Hareketli yapınız herkesin başını döndürüyor. Sevdiğiniz kişi sizden yana dertli.



OĞLAK: Planlı davranışlarınız yüzünden kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz. Kuralları siz koyuyor sonra da isyan ediyorsunuz. Onula birlikte paylaşımlarınızın mükemmel oluşu bazı kişilerin negatif bir şekilde dikkatini çekiyor.



KOVA: Kişisel yeteneklerinizin yoğun olduğu bir günde olmanız başarı sınırlarınızı olumlu etkiliyor. Her geçen gün sınırlarınızı zorluyorsunuz.

Kendinizi farklı hissettiğiniz bir gün. Artık eski duyguları bir kenara atmalısınız.



BALIK: Her konuda farklı düşünceler üretmekte üstünüze yok. Şartlar değiştikçe sürekli bir huzursuzluk duyuyorsunuz. Cesur olmalısınız.

Eski olayları artık unutmalısınız. Yaşamınızın her geçen gün değiştiğini sizde görüyorsunuz.

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