KOÇ: Partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde aldığınız ortak kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız.

Çevre koşullarını fazlasıyla zorlayacaksınız. Baskıcı davranmakla çok şey kaybedebilirsiniz.

BOĞA: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirme çabası içindesiniz.

İKİZLER: Hayatınızda değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz.

Bugün konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal değişimleri yüzünden birçok fırsat başladığı gibi bitebiliyor. Tavizkar olmamalısınız. Yaşam kalitenizi arttıracak dış etkenler aynı zamanda sizi kaybettiren unsurlar olabiliyor.

ASLAN: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz.

Tenkit edilmek istemiyorsanız kişisel duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz.

Bazı yazışmalar gündeme gelecek.

BAŞAK: Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Engeller karşısında pes etmiyorsunuz.

Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir.

İsteklerinizde çok fazla bir artış var.

TERAZİ: Yaşam rutinleriniz nedeniyle çevrenizde anlaşılması zor bir kişilik olarak tanınıyorsunuz.

Enerjiniz düştüğü zaman iş veriminiz oldukça azalıyor. Bugün çalışmalarınıza yön verecek farklı kişilerle bir araya geleceksiniz.

AKREP: Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Katıldığınız toplantılarda istemeden insanlar üstünde baskı kuruyorsunuz. Bugün içinizdeki fırtınalara dur demelisiniz. Bazılarına kendinizi ispat etmek zorunda değilsiniz. Farklı bir gün içindesiniz.

YAY: Aşırı alıngan ve benmerkezci olduğunuz bir günü yaşıyorsunuz. Bugün enerjinizi kontrol etmeli ve sevdiklerinizi üzmekten vazgeçmelisiniz.

Zamanla her şey farklılaşıyor. Sorumluluk duygunuz yüzünden yorgun düşüyorsunuz.

OĞLAK: Değişim içinde olmanıza rağmen bazı değer yargılarınızda ısrarcı davranmayı kapris haline getirdiniz. Aşkta aksilikler yaşayabilirsiniz.

Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Olumsuzluklar sizi sıkıyor.

KOVA: Partnerinizden çok fazla talep içinde olduğunuz bugün içinde alıngan bir tutum içinde olacaksınız. Karşınızdaki kişilerin sizden farklı olmaları sizi üzmemeli. Tecrübelerinizi geliştirmeli ve kişisellikten uzaklaşmalısınız.

BALIK: Bugün değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Çevreniz sizi ikna etmek için zorlayabilirler. Çok dikkatli olun.