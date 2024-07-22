  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.07.2024, 00:00

KOÇ: Partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde aldığınız ortak kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız.
Çevre koşullarını fazlasıyla zorlayacaksınız. Baskıcı davranmakla çok şey kaybedebilirsiniz.

BOĞA: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirme çabası içindesiniz.

İKİZLER: Hayatınızda değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz.
Bugün konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal değişimleri yüzünden birçok fırsat başladığı gibi bitebiliyor. Tavizkar olmamalısınız. Yaşam kalitenizi arttıracak dış etkenler aynı zamanda sizi kaybettiren unsurlar olabiliyor.

ASLAN: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz.
Tenkit edilmek istemiyorsanız kişisel duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz.
Bazı yazışmalar gündeme gelecek.

BAŞAK: Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Engeller karşısında pes etmiyorsunuz.
Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir.
İsteklerinizde çok fazla bir artış var.

TERAZİ: Yaşam rutinleriniz nedeniyle çevrenizde anlaşılması zor bir kişilik olarak tanınıyorsunuz.
Enerjiniz düştüğü zaman iş veriminiz oldukça azalıyor. Bugün çalışmalarınıza yön verecek farklı kişilerle bir araya geleceksiniz.

AKREP: Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Katıldığınız toplantılarda istemeden insanlar üstünde baskı kuruyorsunuz. Bugün içinizdeki fırtınalara dur demelisiniz. Bazılarına kendinizi ispat etmek zorunda değilsiniz. Farklı bir gün içindesiniz.

YAY: Aşırı alıngan ve benmerkezci olduğunuz bir günü yaşıyorsunuz. Bugün enerjinizi kontrol etmeli ve sevdiklerinizi üzmekten vazgeçmelisiniz.
Zamanla her şey farklılaşıyor. Sorumluluk duygunuz yüzünden yorgun düşüyorsunuz.

OĞLAK: Değişim içinde olmanıza rağmen bazı değer yargılarınızda ısrarcı davranmayı kapris haline getirdiniz. Aşkta aksilikler yaşayabilirsiniz.
Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Olumsuzluklar sizi sıkıyor.

KOVA: Partnerinizden çok fazla talep içinde olduğunuz bugün içinde alıngan bir tutum içinde olacaksınız. Karşınızdaki kişilerin sizden farklı olmaları sizi üzmemeli. Tecrübelerinizi geliştirmeli ve kişisellikten uzaklaşmalısınız.

BALIK: Bugün değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Çevreniz sizi ikna etmek için zorlayabilirler. Çok dikkatli olun.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI