Filiz Özkol

KOÇ: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Bugün Aslandaki Venüs'ün etkileri olumlu bir şekilde kullanmak için birçok vasıflara sahipsiniz ve farkındasınız.



BOĞA: Bilinçaltınızın rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek itemiyor ve değişik yöntemlerle duygularınızı gizlemek istiyorsunuz. Bugün olayların alt yapısını araştırmalı kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz.



İKİZLER: Karşı cinsin hakkınızda düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz.

Kazançlarınızla ilgili araştırmalarınızı derinleştirmek niyetindesiniz. Dikkat çekeceksiniz.



YENGEÇ: Kökten çözümlemeniz gereken sorunlarınızı varken bazı olaylara karşı umursamaz bir tavır sergilemeniz sizi ilginç bir hale getiriyor.

Düşüncelerinizi paylaşma konusunda size destek olabilecek gerçek dostlara ihtiyacınız var.



ASLAN: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Bugün değişime hazırsınız. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli başarınızı arttırmayı denemelisiniz.



BAŞAK: Sizden bekledikleri konuda vakit geçirmeden somut fikirlerinizden oluşan bir taslak hazırlamalısınız. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz. Sınırlarınızın belirlerken olayların yönünü geniş tutmalısınız.



TERAZİ: Dengeli yapınız yüzünden, her olaya oto kontrol sisteminiz dahilinde, akıllıca çözümler getiriyorsunuz. Ailenizle birlikte güç oluşturacak ve sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.



AKREP: İş yaşantınızla ilgili bazı konular kafanızı kurcalayabilir. Karşıt Mars'tan aldığınız olumlu etkiler sayesinde olayları çok hızlı bir şekilde yaşama geçirmek isteyeceksiniz. Enerjinizi doğru ve yalın bir şekilde kullanmalısınız.



YAY: Araştırmaya yönelik davranışlarının olumlu sonuç getirmesini istiyorsanız kendinize zaman tanımalısınız. Bugün istediğiniz duygusal güveni karşı tarafta da görmek isteyebilir net ve açık teminatlar bekleyebilirsiniz.



OĞLAK: Kuruntulu yapınızı her zaman ortaya çıkarmıyor ve karşınızdaki kişileri kırmak istemiyorsunuz. Elde ettiğiniz sonuçların size sağladığı yararları görmek sizi eski kararlarınızdan döndürecektir. Oldukça sabırlısınız.



KOVA: Duygusuz olmadığınız kesin fakat olaylara fazla mantık çerçevesinde bakmanız hatalı. Sezgisel yönlerinizi açığa çıkarmaktan hoşlanmayabilirsiniz. Ay'ın konumu eski coşkularınızın yeniden atağa kalkmasına neden olabilir.



BALIK: Çevrenizdeki kişilerin size yaklaşımları son derece gerçekçi ve kavrayıcı olacak. Onların güçlü destekleri bazı fırsatları birlikte getirecek.

Her an gelişen fırsatlar karşısında kendiniz daha iyi yönlendirebiliyorsunuz.

