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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.07.2024, 00:00
KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

BOĞA: Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.

İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.

YENGEÇ: Aşk konusunda kariyer göz dolduracaktır. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz.
İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtıcı.

ASLAN: Bugün kendinizi yeniden yapılandırmak için ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.

BAŞAK: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir. Aşkta sakin bir dönem bitiyor. Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: Aşk size eğlence şeklinde geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.

AKREP: Huzursuzluğu yenmelisiniz. Kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız.

YAY: Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.

OĞLAK: Yaptığınız görüşmeler girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız.

KOVA: Romantizm sizi saran duyguların başında olacaktır. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız aklınızın karışmasına neden olabilir. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz.

BALIK: Güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden elinizde olan imkânlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken mevcut durumlarınızı korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız.
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