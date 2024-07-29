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Ne yardan ne serden FİLİZ ÖZKOL

Ne yardan ne serden

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.07.2024, 00:00

Ne Yârden Geçilir Ne Serden atasözünün TDK anlamı ne demek diye konumuza hızlıca bir giriş yapalım. Karşımıza çıkan cevap insan ne kendinden ne de sevdiklerinden kolay kolay vazgeçemez oluyormuş. Yarın ne olur bilmediğimiz olayların içinde kaybolmaktan korktuğumuz için belki de köklerimizden kopamıyoruz. Tüm hayatımız boyunca duygularımızla korkularımız birlikte hareket ediyor. Güven kelimesine sığınarak yürüdüğümüz her yolda arkamıza bakarak zaman kaybetmemek için hızlı düşünmemiz gerektiğini maalesef yaşamın sonunda fark ediyoruz. Vazgeçmeyi bilmiyoruz. Sonrasını merak ediyoruz fakat yine bilmediğimiz yollarda el yordamıyla gitmek zorunda kalırız endişesiyle ışıkları yakarak ilerlemek istiyoruz.

Kaybetmekle kazanmak arasındaki farkın aslında dünyanın sanal bir dengesi olduğunu yaşamın başında fark etsek, belki de bu kadar hayatı sorgulamazdık. Yaşadığımız her şeyi diğer zamanlara aktarırken aradaki kayıplarımızın bizim olgunlaşma derslerimiz olduğunu keşke anlayabilseydik. Hepimizin içinde ikinci bir ben vardır. Dışa yansıttıklarımızla kendi içimizde sakladıklarımız. Gizem çoğu kez insanı çok daha cazip kılar. Kendimizin bile çözemediği sorunlarımızın altında yatan gizliliklerimizle yüzleşmek kolay değildir. Duygularımız aslında düşüncelerimizin birer uzantısıdır. Bizim en büyük enerji, motivasyon, aracımızdır. Duygularımızı fark edip onlarla barışık olmamız lazım. Kendimizle yüzleşmeler acı vericidir. Her zaman düşüncelerimizi yönetemeyiz. Kendiliklerinden ortaya çıkabilir. Mesela çok iyi arkadaşınızın affedilmeyecek hatası olmuştur. Ama siz duygularınıza yenik düşüp onunla arkadaşlığınıza devam edebilirsiniz. Onun hatalarını görmezden gelebilir, inkâr edebilir, bastırabilir, ama onları yok edemeyiz.

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