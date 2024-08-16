KOÇ: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı belli bir hedef seçmelisiniz.
İsteklerinize daha sıkı sarılmalısınız.
BOĞA: Yatırımlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı ve masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini sizde fark ediyorsunuz.
İKİZLER: Hedefleriniz konusunda kendinize bazı sınırlamalar getiriyorsunuz. Vereceğiniz kararlar ciddiyet kazanacak. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi rahat geciktirebiliyorsunuz.
Bugün daha davetkar olacaksınız.
YENGEÇ: Duygusal konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdelemekten yorulmuyorsunuz.
Bugün, partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Paylaşıma özen gösterirseniz olay kendiliğinden düzelecektir.
ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir arada olmak planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız. Fırsatların sunulacağı bir gün.
BAŞAK: Kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız.
Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için, hayal kırıklığına uğradığınız zaman ve kendinizi geriye çekiyorsunuz. Organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız.
TERAZİ: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek.
Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, pürüzler çıkabilir.
Olayları yeniden gözden geçirmelisiniz.
AKREP: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz.. Duygularınızı ortaya koyarken, oldukça çekingen davranabilirsiniz.
YAY: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz.. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, onun fikirlerine saygı göstermek zorundasınız.
OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Günlük yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların faktörleri yok saymamalısınız.
KOVA: Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda temkinli gitmek zorundasınız.
Bugün sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. İçsel anlamda ilginç bir gün.
Düşsel gücünüzü kurgulamaktan vazgeçin.
BALIK: Bugün, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Siz, tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için de, gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.