KOÇ: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı belli bir hedef seçmelisiniz.

İsteklerinize daha sıkı sarılmalısınız.

BOĞA: Yatırımlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı ve masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini sizde fark ediyorsunuz.

İKİZLER: Hedefleriniz konusunda kendinize bazı sınırlamalar getiriyorsunuz. Vereceğiniz kararlar ciddiyet kazanacak. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi rahat geciktirebiliyorsunuz.

Bugün daha davetkar olacaksınız.

YENGEÇ: Duygusal konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdelemekten yorulmuyorsunuz.

Bugün, partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Paylaşıma özen gösterirseniz olay kendiliğinden düzelecektir.

ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir arada olmak planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız. Fırsatların sunulacağı bir gün.

BAŞAK: Kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız.

Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için, hayal kırıklığına uğradığınız zaman ve kendinizi geriye çekiyorsunuz. Organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız.

TERAZİ: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek.

Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, pürüzler çıkabilir.

Olayları yeniden gözden geçirmelisiniz.

AKREP: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz.. Duygularınızı ortaya koyarken, oldukça çekingen davranabilirsiniz.

YAY: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz.. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, onun fikirlerine saygı göstermek zorundasınız.

OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Günlük yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların faktörleri yok saymamalısınız.

KOVA: Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda temkinli gitmek zorundasınız.

Bugün sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. İçsel anlamda ilginç bir gün.

Düşsel gücünüzü kurgulamaktan vazgeçin.

BALIK: Bugün, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Siz, tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için de, gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.