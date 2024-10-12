Yıldız falınız

KOÇ: Bugün, zevkler konusunda aşırılığa kaçabilirsiniz. Duygusal coşkularınızın istemediğiniz durumlara neden olmasını istemiyorsanız zevklerinizle ilgili bazı acil önlemlere başvurmalısınız. Sınırlı yaşamak zorunda kalabilirsiniz.



BOĞA: Doğal davranışlarınız çevrenizde takdir toplamanıza neden oluyor. Hiç kimse sizi samimiyetsizlikle suçlayamaz. Bazı çalışma arkadaşlarınızın desteğini de arkanızda hissedeceksiniz. Gerekli bilgileri size eksiz geliyor.



İKİZLER: Merkür'ün hareketi sayesinde uzun süredir maddi problem yaratan işlerinizi yeniden gözden geçirme imkanı bulacaksınız. Bugün, iletişim konusunda istediğiniz performansı yakalamanız mümkün değil. Çevrenize dikkat etmelisiniz.



YENGEÇ: Merkür alacağınız kararlar konusunda önemli aşamaya neden olacak. Hızlı düşünecek ve bazı olaylar kesinlik kazanacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görmek, yeni atılımlarınız için hızlı bir katalizör görevi üstlenecek.



ASLAN: Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor, hatta biraz da cesur davranıyorsunuz.



BAŞAK: Atılımlar için uygun bir gün. Harcamalarınız ve yatırımlar için gerekli dengeye sahip olacak ve bazı pürüzlere kesin çözüm getireceksiniz. Yaşadığınız olumsuzluklar karşısında, yaptığınız müdahaleler olumlu sonuç veriyor.



TERAZİ: Kişisel özelliğinizi sosyal yaşantınızla bütünleştirmeyi iyi biliyorsunuz. Venüs size cazip bir hava kazandırıyor. Ayrıca çılgın düşünceler içinde olmanıza neden oluyor. Karşınızdaki kişinin duygusal yönleri ilginizi çekebilir.



AKREP: Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyorlar. Tepki almaktan korkmayın.



YAY: Bugün sizinle yarışmak imkansız gibi bir şey. Pratik bir zekanız var. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Çılgın fikirlerle çevrenizin karşısına çıkıyorsunuz.



OĞLAK: Duygusal konularınıza ailenizin karışması hiç de hoş olmuyor. Onların fikrini almak için fikir danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşıt tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.



KOVA: Sevdikleriniz için para harcamaktan çekinmediğiniz için beklenmeyen sıra dışı hesaplar canınızı sıkabilir. Partnerinizin size önereceği tekliflere sıcak bakmalı ve olayları her şekilde değerlendirerek fikrinizi söyleyin.



BALIK: Maddi konularda fazla beklentiler içine girdiniz. Bir zamanların sakin kişisine bir şeyler oldu. En çılgın fikirler artık sizden çıkıyor. Kendinizden şikayet ettiğiniz zamanlar o kadar çok ki. Tenkit edilmenize fırsat vermeyin.