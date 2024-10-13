Yıldız falınız

KOÇ: Sorumluluktan kaçmak yok. Kendinizi neşesiz hissettiğiniz zaman çevrenize surat asıyorsunuz. Çocuk gibi bir yapınız var. İsteklerinizin anında olmasını istediğiniz için kayıplarınız sizi suçunuz. Kendinizi fazla abartmayın.



BOĞA: Sevdiğiniz insanla bir yere giderken herhangi bir sorun olmuyor. İki iyi aşık görüntüsü sergiliyorsunuz. Fakat, arkadaşlarınızla bir yerde toplu sohbetlere başlayınca sanki tılsım bozuluyor, aranızda soğuk hava esiyor.



İKİZLER: Yeni işinizle ilgili yoğun temponuz yüzünden sevdiklerinizle aranıza mesafeler girdi. Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor. Yönetici Gezegeniniz Merkür, ortaklıklar konusunda size destek vermeye devam ediyor.



YENGEÇ: İçsel olarak hep tercih edilen kişi olmak istiyorsunuz. Bu alanda yapamayacağınız şey yok. Kaybettiğiniz zamanı kazanmak sizin elinizde. Eski hatalarınızı tekrarlamamalısınız. Alçak gönüllü olduğunuz zaman kazanacaksınız.



ASLAN: Görüşeceğiniz konu sizin için ekonomik avantajlar sağlayabilir. Bu nedenle karşınızdaki kişiye karşı bilgiçlik taslamayın. Konuya da çok hakim olabilirsiniz. Alçak gönüllü davranmakla çok şey kazanacaksınız. Unutmayın.



BAŞAK: Aşkta zor fakat ilgi çekici günler yaşıyorsunuz. Neptün size olumlu destek verirken aşırı hassasiyet ve derin duygularda yoğunlaşma var. Yakın geçmişinizdeki olaylar istemeseniz de aşkınıza pürüzler veriyor. Sabretmelisiniz.



TERAZİ: Yaptığınız işle ilgili abartılı konuşmayın. Bugün de, diğer günlerinizden farkı yok. Yorgunluğunuzla ilgili sitemli hareketler edip, kendinizi naza çekmeyin. Bu durumda anlayış gösterecek yakınlarınız bile uzak kalıyor.



AKREP: Doğru bildiğinizden şaşmıyor olmanız çevrenizi oldukça kızdırıyor. İnatçı yapınızı biliyor, fakat kendinizi dizginleyemiyorsunuz. Bugün, olaylar karşısında soğukkanlılığınızı kaybetmemeli daha ılımlı olmalısınız. Sakinliğe ihtiyacınız var.



YAY: Bugün kendinizi ön plana çıkaracak davranışlar içine girmeniz, sevdiğiniz kişiyi çok kızdırıyor. Biraz ona karşı duyarlı olmanızdır. Son günlerde onu çok fazla ihmal ettiniz ve o artık bu huylarınıza tahammül edemiyor.



OĞLAK: Birlikte olduğu kişiden ayrılmak üzere olanlar; Sahip oldukları mülk ile ilgili olarak konuya anlayışla yaklaşmalıdırlar. Sert tavırlarla bir yere varamayacaklarının bilincinde olmaları onları avantajlı duruma getirecektir.



KOVA: Kar getiren işleri iyi takip ediyor ve duygularınızı işinize karıştırmıyorsunuz. Bugün yeni iş bağlantıları için uygun bir gün değil. Olayları iyi irdelemeli fakat, hemen karar vermemelisiniz. Beklemeyi öğrenmelisiniz.



BALIK: Tutkulu yapınızı iş yaşantınıza da yansıtıyorsunuz. Çevrenizdeki herkes bu huyunuzu hem takdir ediyor, hem de kızıyorlar. Size yetişmek gibi bir zorunlulukları olduğuna kendilerini inandırmışlar. gizli yarış durumundalar.