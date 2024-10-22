KOÇ: Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz.
Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz.
Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
BOĞA: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Öncelikle duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün derin düşünce içindesiniz. Bazı masraflar gündemde.
İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Fakat size karşı gelenlere de gerekli tepkinizi göstereceksiniz.
Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavramanız gündeme geliyor.
YENGEÇ: Siz artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.
Gelişigüzel ilişikler yaşamak istemediğiniz içi karşınıza çıkan kişilere istemeden seçici davranıyor ve yüksek frekansta olmasına dikkat ediyor, harikalar yaratıyorsunuz.
ASLAN: Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak, partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz.
Aşk ve mantık kol kola gezecekler.
Sosyal ilişkileriniz yoğunluk kazanmaya devam ederken cazip kişiler ilginizi çekecektir.
BAŞAK: Konuşacağınız ve paylaşımlarınızı aktaracağınız kişilerin, önemli destek verici davranışları sizi memnun edecektir. Aranızda kavga çıkmasını istemiyorsanız sevgilinizle, sosyal aktivitelere beraberce katılmaya teklif etmelisiniz.
TERAZİ: Tanışacağınız kişileri etkilemek için özel bir çaba sarf etmenize de gerek kalmayacaktır.
İş konusunda yardım alacağınız kişilerin, sizden çok farklı olması sizde hayranlık uyandıracaktır. Dengeleriniz önemli.
AKREP: Proje geliştirmek için yeni bir araştırma içine gireceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınız zaman şartlar sizden yana olacak. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz.
YAY: Yardım etme duygunuz artarken, zevkler konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Bu yüzden sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Öz disiplininiz güçlenirken, rahat ortamları tercih edeceksiniz.
Güçlü pozisyonlarda çalışmalısınız.
OĞLAK: Bugün enerjinizi evinize ayıracaksınız. Katılacağınız arkadaş toplantılarında eski dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz. Bazıları da gruplaşmalar yaşayarak, gerilimli bir ortam içine düşebilirler. Kendinize zaman ayırın.
KOVA: Bugün para konularında akıllıca davranacaksınız.
Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız, pratik yaşama özlem duyacaklardır.
BALIK: Sosyal konumunuzda yükselme olabilir. Bu anlamda katılacağınız aktivitelerde yeni kişilerle karşılaşacak, duygusal açıdan etkilenebileceğiniz anlar yaşayacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin ilgileri hoşunuza gidecektir.