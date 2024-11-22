Yıldız falınz

KOÇ: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek.



BOĞA: Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Venüs'ten aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyorsunuz. Her şey mükemmel gelişiyor. İstediğiniz başarıya çeyrek kaldı.



İKİZLER: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Patik zekanız sayesinde olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor.



YENGEÇ: Güneş'ten olumlu etki alıyorsunuz. Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.



ASLAN: Üzerinize sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz de onlara daha yakın ve ön plana onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlak işleri ile ilgili işler gündeminizde olabilir.



BAŞAK: İlişkilerdeki denge çubuğuna siz yön verecek, diğer kişilerin katkı oranlarını da siz tayin edeceksiniz. Bugün maddi ve manevi olarak bir gün geçireceksiniz. Oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok.



TERAZİ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.



AKREP: İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz.



YAY: Tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir. Bugün, öz güveniniz yüksek.



OĞLAK: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.



KOVA: Aynı ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Bazı davranışlarınız doğallığı kayboluyor. Sempatik olan gelişigüzel hareketlerinizi kısıtlıyor.



BALIK: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatlarında kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz sorunun dibine inmenizde yarar var.