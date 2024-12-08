Yıldız falınız

KOÇ: Partneriniz üzerinde oldukça etkilisiniz. Enerjinizi ona yansıtabiliyorsunuz. Çevresel aktivitelere birlikte katılacak, bir çok şeyi paylaşacaksınız. Kendinize her anlamda güvenin. Girişimciliğinizi ortaya koymalısınız.

BOĞA: Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen gizli kuşkularınız var. Bugün iş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen, sizinle aynı şeyi düşünmeyen kişiler var. Zamanı iyi kullanmaktan yanasınız.

İKİZLER: İkili ilişkilerinizde bir canlanma söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve birçok entelektüel konularda paylaşımlar yaşayacaksınız. Başkalarına örnek konuşmalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ: Duygusal kısıtlamalara gelemediğiniz halde kendinize koyduğunuz gereksiz tabular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Yapmanız gereken çok iş var ve siz zaman problemleri yaşıyorsunuz. Bugün olayları abartmamalısınız.

ASLAN: İşlek zekanızı kullanabileceğiniz yeni konular karşınıza gelecek. Çevresel faktörlerin ön planda olması, motivasyon gücünüzü olumlu etkiliyor. Partnerinizin fikirleri sizin için önemli olmasına rağmen bildiğinizi yapıyorsunuz.

BAŞAK: Bazı olayların açığa çıkmasını istemediğiniz için çevrenize geleneksel bir tutum sergiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda birçok alternatif söz konusu olacak. Tepki almak istemediğiniz konular var. İlişkileriniz canlanıyor.

TERAZİ: Kısa yollar yaparak görüşeceğiniz kişilerden olumlu elektrik alacaksınız. Duygusal sorunlarınızı arka plana atacak ve partnerinizin sorunlarına kısa sürede çözüm bulacaksınız. İçsel sevinciniz oldukça yüksek gelişiyor.

AKREP: Duygusal konuların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Düşüncelerinizi ona kabul ettirme savaşından vazgeçmelisiniz. Yaşam kalitenizle ilgili gelişimler söz konusu.

YAY: Enerjinizin gücünü siz de fark ediyor ve çevrenize isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve birçok arkadaşınızın isteklerine hızlı cevap vereceksiniz.

OĞLAK: Doğal yapınızı bozmak istemiyor, çevrenizin katılım tekliflerine olumsuz yanıt veriyorsunuz. Ortak paydalara sahip olduğunuz kişilere şans vermeli ve kişisel gelişimleriniz için bazı atılımların şart olduğunu bilmelisiniz.

KOVA: Duygusal davrandığınız zaman kaybettiğinizi biliyor ve yaşamı farklı bir şekilde algılıyorsunuz. Bireysel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı; kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyişinizden ileri geliyor.

BALIK: Bugün bulunduğunuz koşulları kendinize yönlendirmek isterken çevresel faktörleri unutmamalısınız. Küçük egoların başınıza iş açmasını istemiyorsanız, kendinizi dizginlemek zorundasınız. Hedeflerinizi doğru seçmelisiniz.