Şehr-i İstanbul

Burası İstanbul. Taşı toprağı altın dediğimiz rüyalar şehri. Son yüzyıla damgasını vuran, istatistiklerde dünyanın sayılı şehirlerin arasında yer alan ve yere göğe sığmayan bir mega kent. Dillere destan nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ulvilerin şeyhlerin sultanların hükümdarların şehri. Kim bilir kaç yürek senin için yandı? Kimler aşkınla dere tepe aşarak sana koştu? Lise yıllarımın ilk İstanbul şiirlerinde hayranlık duyduğum bu beldeye hep özlemle bakardım. Kimliklerinde doğum yeri İstanbul yazılıysa gıpta ile karışık kıskançlığın olabileceğini öğrendiğim yıllardı.

İSTANBUL'UN GİZEMİ

Farklı dil, din ve ırktan insanların bir arada yaşadıkları, dünyanın en büyük ve en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'un gizemi nedir? Tarihi boyunca hep büyük devletlerin başkenti olan İstanbul, dünya siyasetinin idare edildiği bir merkez olmuştur. Güzellikleri saymakla bitmez. Keşke İstanbul'a dışardan bakabilsek. İçindeyken bilinmiyor kıymeti.

Belki de çoğumuz sadece okul gezilerinde ya da uzaktan bir misafirimiz geldiğinde gezeriz bu güzellikleri, oysa İstanbul'dan uzak olan kişiler buraları görmek için can atar. Çoğu zaman trafiği ve kalabalığı insanı yorgun düşürebilir fakat her şeye rağmen bu şehrin cefası çekilir. Eğer bir gün yolunuz düşecek kadar şehri-İstanbul aşkınız depreşirse, olağan üstü muhteşemliği karşısında sersemleyebilirsiniz.

Şarkılara, şiirlere, romanlara konu olmuş bir kültür ve tarih mozaiğini şaşkınlıkla izlersiniz.

Dünyada eşi benzeri bulunmayan ve Avrupa ile Asya kıtaları üzerinde tarihi ve kültürel dokusuyla göz kamaştıran camiler, saraylar, parklar ve köşkler şehri İstanbul'u keşfetmek çok heyecanlı olacaktır eminim. M.S. 330- 395 yılları arasında Roma İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. 395-1204 ile 1261-1453 yılları arasında Doğu Roma İmparatorluğu'nun, 1204-1261 yılları arasında Latin İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. 1453 yılında fethedilen İstanbul, 1922 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin idare merkezi olmuştur.

16'ncı yüzyıl Viyana elçisi olan Busbecq, İstanbul'un bu tarihi özelliğini şu sözleriyle özetlemiştir; "Allah, sanki İstanbul'u dünyanın payitahtı olmak üzere yaratmıştır." İstanbul'un güzelliği birçok imparatorun ve komutanın gözlerini kamaştırmıştır. İstanbul'a karşı hissiyatını Napolyon Bonapart da şu şekilde dile getirmiştir; "Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu." Kimileri hayatlarını İstanbul'da geçirmiş, kimileri bu şehri hiç görmeden aşık olmuş, sevmiş, kimileri yazma ilhamını İstanbul'dan alırken, onu özleyerek yazmış dizelerini.

HAYALLERİ SÜSLEYEN ŞEHİR

Hanlarıyla, boğazıyla, vapurlarıyla, köprüleriyle ve birçok nadide semtiyle İstanbul hakkında yazılan yüzlerce şiirlerin hep mısralarında sevgi hayranlık ve aşk vardır.

Tam bitti artık gidiyorum dersiniz. Ayaklarınız geri teper. Son dönemlerde sakin kasabaları tercih edenleri görüyoruz. Hatta 'Kurtuldum o şehrin kaosundan kargaşasından' diyenlerin bile, akıllarının bir köşesinde hep İstanbul vardır. 'Ah o boğaz yok mu? rüyalarıma giriyor, gözlerimde tütüyor' derler de; kendileriyle inatlaşırlar. Eski bir sevgiliyi anlatır gibi İstanbul dudaklarından düşmez. Baştan çıkarıcı bir sevdalı gibi uzakta bekler bu şehir bizi.

Bilir yüreğimizdeki yerini. Ve hep dudaklarımızda özlem vardır. Yeniden buluşacağımız günlerimizi bekleriz. Ne bu şehir bizden gider ne de biz ondan vazgeçebiliriz. Rahmetli müzisyen Kurtuluşun 'İstanbul sokakları' şarkısını her dinleyişimde bu şehre niye bu kadar aşık olduğumu bir kez daha anlarım.

Binlerce, milyonlarca duygu çatışmalarının yaşandığı, aynı zamanda vazgeçilmişliklerin ve pişmanlıkların şehri. Aşk ve nefret bir arada. İyi ki varsın İstanbul. Seni seviyoruz.