KOÇ: Maddi konularda merakınızı ortaya çıkaran araştırmalar peşindesiniz. İsteklerinizdeki artışların sizi yönlendirmesine izin verecek ve birçok olayınızı zincirleme bir şekilde halledeceksiniz.

Bugün iddialı davranmalısınız.

BOĞA: Sabah başlattığınız bir işiniz, akşama doğru hız kazandığını görmek sizi oldukça mutlu edecek. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda, kendinize özgün hareket etmekle birçok kişinin sempatisini kazanma olasılığınız var.

İKİZLER: Düşüncelerinizde cesur yönlerinizle dikkat çekiyor ve fikirlerinizi çevrenize kabul ettirmesini biliyorsunuz. Dostlarınızla birlikte karşılıklı görüşmeleriniz olacak. Gizliliğin çekici geleceği bir gün, size de hoş gelecektir.

YENGEÇ: Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün, düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Ayak bileklerinizi korumalısınız.

ASLAN: Kendinizi aşmada uyguladığınız katı kurallarınız var. Hiç kimseye taviz vermek istemiyor olmanız, içsel olarak yalnızlık duygusuna kapılıyorsunuz. Mesleki konularda beklediğiniz kriterleri, karşı taraf sağlayacaktır.

BAŞAK: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden etkileniyor ve onlarla işbirliği içinde olmak hoşunuza gidiyor. Yaptığınız çalışmaların ses getirmesini istiyorsanız, pazarlama konularında daha cesur davranmalısınız.

TERAZİ: Aşk konusunda eğlenceli duygular sizi bekliyor.

Partnerinizle çok iyi vakit geçirebilirsiniz.

Bugün, sosyal aktivitelerini ön plana çıkaracak ortamları tercih edeceksiniz. Maddesel konularda özel durumlar söz konusu.

AKREP: Partnerinizin duygularına karşı, kendinizi savunmak yerine paylaşımı denemelisiniz.

Sizdeki duygular, onda yetersiz olabilir fakat onun daha sabit düşünmesi, ilişkinizi sürekli kılacaktır. Bugün fazla yorulmamalısınız.

YAY: Kısıtlı iş çevreleri size göre değil. Ay'ın konumu, sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içinde olacağını gösteriyor.

Bulunduğunuz ortamlarda yeni durumunuzu istediğiniz tarzda oluşturacaksınız.

OĞLAK: Aşkta güven duygusunun önemli olduğunu biliyor ve sabit ilişkilerden hoşlanıyorsunuz.

Partnerinizle duygusal çekişmelere neden olabilecek olaylar yaşamak istemiyorsanız, ifade tarzınızı olumlu sunmalısınız.

KOVA: Bildiğiniz konularda sınanmaktan korkmuyor ve inatçı tavırlarınızın altında başarı hırsı ve aynı zamanda kişilere yardımcı olmak duygusu yattığını biliyorsunuz. Sizi farklı zaman dilimlerinde gören kişiler yanılabiliyor.

BALIK: İç güdülerinizin siz sağlayacağı avantajlar sayesinde, bir başarıya kısa sürede tadarak, önemli yollar kat edeceksiniz. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, duygulardan çok maddesel olayların gündem kazanacağını gösteriyor.