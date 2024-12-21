Yıldız falınız

KOÇ: Bilinçaltınız çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok işiniz varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal tablonunuz sürekli değişerek, sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor.



BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız son derece takdir edici bir davranış olarak nitelendirilecek. Sosyal ilişkilerinizde adalet duygularınız herkes tarafından takdir görüyor. Partnerinize ihtiyaç duyacağı bir gündesiniz.

İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Olayların uç noktasında dolaşıyorsunuz. Çevresel ilişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak, tepkileri üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.



YENGEÇ: Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için, sürekli arayış içinde olmanız son derece normal bir oluşum. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Pürüzlerinden kurtulmanın zamanı.

ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızda duygusal ilişkiler çok önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek, istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.

BAŞAK: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, içsel davranışlarınızda belirleyici etkenleri fark etmelisiniz. Düşüncelerinizde tavize yer olamadığı için, bir takım gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.



TERAZİ: Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza çok fazla takıyorsunuz. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var biliyorsunuz.



AKREP: Bugün, maddi hırslarınız ön planda olacaktır. Başarıyı hedeflediğiniz için de, değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz. Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz oldukça belirgin ve yönlendirici seyrediyor.



YAY: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.



OĞLAK: Kendinizi iyi ifade edeceğini bir gün. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı olaylar, sizin tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir. Müthiş dengenizi unutmamalısınız.



KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor. Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile, onu denetlemeniz gerekebilir.

BALIK: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.