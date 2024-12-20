Yıldız falınız

KOÇ: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.



BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.



İKİZLER: Kazançlarınızı arttıracak bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için, yeterli nedenleriniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz olumlu etkilenecek.



YENGEÇ: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.



ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönem.



BAŞAK: Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacaktır. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecektir. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve oldukça kaprisli oluyorsunuz.



TERAZİ: Bugün sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarının olumlu destekleri sayesinde, birçok problemlerinizin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz.



AKREP: Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz.



YAY: Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır.



OĞLAK: Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.

KOVA: Geçmişe teslim olmamalısınız. Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz.

BALIK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve direnç gösteriyorsunuz.