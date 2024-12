Yıldız falınız

KOÇ: Çevrenizde farklı koşulların çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Duygu dünyanızı çevrenize kapatabilirsiniz. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi merak etmelerine neden olacağınız için içinize kapanacaksınız.



BOĞA: Mantıklı yönleriniz daha belirgin olacak. Alışkanlıklarınızın size sağlayacağı olumlu etkilerini gün içinde daha rahat hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinden hala teyze gibi kişilerin bazı istekleri olacaktır.



İKİZLER: Maddesel konuların kafanızdaki aldığı şekillenmeler çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Parasal sıkıntılarınıza yeni kaynaklar bulmak için gerekli şartları oluşturabilirsiniz.



YENGEÇ: İlişkilerinizde mantıklı davranmak zorundasınız. Duygularınız karışabilir. Güven ihtiyacı içindesiniz. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınız zaman, kafanızdaki olumsuz fikirler yüzünden, moraliniz hemen bozuluyor.



ASLAN: Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize hızlı yaklaşıyorsunuz. Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her türlü donananıma hazırsınız. Yeni sınavlara doğru gidiyorsunuz.



BAŞAK: Kişisel başlatacağınız çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz. Özenli ve titiz davranacağınız bir gün. Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüpheleriniz konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz.



TERAZİ: Ailenizi ve kariyerinizi disiplinli bir şekilde kombine etmesini biliyorsunuz. Sosyal yaşantınızı güçlü sezgilerinizin etkisini görmek mümkün. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor. Böbreklerinizi üşütmemelisiniz.



AKREP: Gizemli yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen, isteklerinizde belirleyici davranıyor ve duygularınızı mantıklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yaşamınızda aksayan sorunları bir şekilde ele alarak, yeni bir formüller üreteceksiniz.



YAY: İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız. Asıl yapmanız gereken işler dururken, size uzak olanları tercih ediyorsunuz. Başlatacağınız yeni çalışmalar için, gerekli donanıma sahipsiniz.



OĞLAK: Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olmanız rağmen, aşk ilişkilerinizde gerekli tatmini sağlamakta zorlanacaksınız. Bugün partnerinizin her şeyini merak ederken, kendi düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.



KOVA: Bugün, duygusal davranmamaya çalışmalısınız. İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir fakat sizin bu olaylara tepkili davranmaktan çok, ılımlı yaklaşmalı ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerine sabırlı yaklaşmalısınız.



BALIK: Duygularınızla hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranmakla, iş potansiyelinizi daha da arttırabilirsiniz. Bugün net olmayı denemelisiniz.

