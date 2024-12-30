KOÇ: Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Yanlış anlaşılıyorsunuz.

BOĞA: Enerjinizi düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken bir çok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz bir şekilde yorumlatıyor.

İKİZLER: Değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz.

Birlikte olduğunuz kişilerle felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizi etkiliyorsunuz.

YENGEÇ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor.

Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz.

Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

ASLAN: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.

BAŞAK: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

TERAZİ: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilirsiniz. Olayları abartmaya başladınız. Saplantılarınızdan vazgeçin.

AKREP: Bugün, duygularınız oldukça yoğun ve abartılı gelişiyor. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yorgun düşürebilir.

YAY: Mars burcunuzda ilerlemeye başladı. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz..

Beğendiğiniz konularda kendinizi daha da mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.

OĞLAK: Bugün entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını abartıp genişletebilirsiniz.

Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.

KOVA: Arkadaşlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Fakat, farklı fikirde olan kişilerle aranızda anlamsız problemler oluşabilir.

BALIK: Bugün inatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınamalı ve temkinli davranmalısınız.