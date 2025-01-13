KOÇ: Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz.

Size sunulacak teklifler karşısında bocalamalar geçirmeniz mümkün. Olayları her yönden görecelik kavramıyla bağdaştırdığınız için, hata kaybını minumuma indirebiliyorsunuz.

BOĞA: Bugün çevresel koşullarınızı yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

İçsel sesinize güvenebilirsiniz.

İKİZLER: Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Bugün duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlu davranacaksınız. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir unutmasınlar.

YENGEÇ: Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz.

İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmanız, hiç de hoş değil. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz.

ASLAN: Yoğunluk yaşadığınızı bildiğiniz halde, sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve son günlerden gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz.

Hata yapma olasılığınız yüksek.

BAŞAK: Yakın dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.

TERAZİ: Gereksiz alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

AKREP: Bugün partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: Bugün güçlü bir mantık içindesiniz. İşlek ve kolay iletişim kurabileceğimiz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişeceği bir gün. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK: Canlı ve neşeli bir gününüzdesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz.

Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı bir duyguyla yaklaşıyorsunuz.

KOVA: Entelektüel çalışmalara önem vermeniz, enerjinizin güçlenmesine neden oluyor. Siz, olumlu yansımalarla yaşamaktan hoşlandığınız için, işinizle yoğunlaşmaktan mutlu olduğunuz için karşılığını beklemek en doğal hakkınız.

BALIK: Toplumsal konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların birçoğu, sizin özgün ve değişik bakış açınızdan ileri geliyor. Bugün partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.