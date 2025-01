Yıldız falınız

KOÇ: Birlikte olduğunuz kişiyle ilgili her ikinizi de meşgul eden konu; sevindirici bir şekilde sonuçlanacak. Kendi iş çevrenizle ilgili gereksinimleri ertelemeniz en olmadık hataların kaçınılmaz hale gelmesine neden olabilir.



BOĞA: Gününüzü istediğiniz gibi gelişen ve oldukça hareketli anlara sahip bir süreç izleyecek. Bugün aile içi sorunlar olarak ortaya çıkabilen ve vahim olmayan bir gelişme arz eden durumu, abartma eğilimi içinde olmayın.



İKİZLER: Bugün iletişim içinde olduğunuz yakın çevrenizle bağlantılı olmayan konularda gizemli ve tuhaf davranıyorsunuz. Sorun yaşadığınız ödemelerinizde, kendinize yönelik özeleştirilerinizin dozunu yükseltebiliyorsunuz.



YENGEÇ: Hassas anlar yaşayabileceğiniz gündesiniz. Böyle durumlarda gergin oluyorsunuz. Kararlılık içinde olan bir yaşam düzeyi tutturmanın güçlüğünü göz önüne alırsanız; ön plana alacağınız tek şey var, o da hoşgörülü olmanız.



ASLAN: Sevdiğiniz insanla bir arada iken, her an fırtına kopacakmış gibi bir ruh durumu içinde olmanız sizin suçunuz. Yaşam tekdüzeliklerine karşı; kafanızda kurguladığınız değişimlerin özünde, kendi bireysel davranışlarınız var.



BAŞAK: İşinizde olabilecek kısa süreli takılmalar, sizi fazla meşgul etmeden sonuçlanacak. Sizin için; hayat ekseniniz iyimser ve kötümser duygularınızı ayni oranda tutabilmeniz, kaçınılmaz bir yaşam gereksinimi haline geldi.



TERAZİ: Önem derecesi olarak ikinci plana atarak ertelediğiniz işlerinizi bir gözden geçirin. Çünkü, bunlar; günlük aktivitelerinizin yoğun olduğu diğer günlerde unutulup gidiyor. Önemsiz görünen ayrıntılar sonradan pürüz yaratabilir.

AKREP: Yeteneğinizin verdiği güvenle, sosyal konularda da başarılı olmaktasınız. Bu konuda gerekli olan potansiyelin de yeterli seviyeye eriştiğinin farkındasınız. Size muhalefet olan kişilerin de yumuşayacağını göreceksiniz.



YAY: Maddi işlerinizle ilgili konularda göstereceğiniz hassasiyeti bir türlü regüle edemiyorsunuz. Birbiriyle ilişkili gelişen her bir adımın, atlamadan takipçisi olmalısınız. Aksi taktirde başkalarında hata aramaya başlıyorsunuz.



OĞLAK: Yanıtını alamadığınız konuda boşa geçen her an, sinir katsayınızı artıyor. Yardımlarını esirgemeyecek dostlarınız var. İçinize kapanarak, kendinize zarar veriyorsunuz. Panik yapmadan gelecek tepkileri gözleyin.



KOVA: Bazı kişilere karşı, soğukkanlı davranışlarınızla bir adım öne çıkıyorsunuz. Abartılmış yoğun ilişkilerin yarattığı bu tür ilkel ve düşmanca tavırlardan, bir sonraki davranış tarzının denklemini düşünüyorsunuz.



BALIK: Hayatınızı belirleyen sosyal olaylardan çabuk etkileniyorsunuz. Sonucunun direkt sizi etkileyeceği konularda detayları belirlerken, baskın taraf kendi kişiliğiniz olmalı. Hatalı davranışlar sergileyebilirsiniz dikkatli olun.