Yıldız falınız

KOÇ: Risklere karşı dayanılmaz bir şekilde arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde, ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle zor anlar yaşarken, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Eğlenceyle aranızın iyi olduğu bir dönem.



BOĞA: Kendiniz kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat zaman zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de, harcamalarını denetlemek isteyebilirsiniz. Artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz.



İKİZLER: Kişisel olaylarınızı ailenizle yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için oldukça önem taşıyor. Burcunuzda geri giden Jüpiter tüm iyi dileklerini ve olumlu enerjisini size aktarmak için, sanki size söz vermiş gibi davranıyor.



YENGEÇ: İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Mars burcunuzda geri giderken yüksek bir enerji potansiyelinize sahipsiniz. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız.



ASLAN: Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Eğer, bekarsanız ve sevgili arıyorsanız; işte size büyük bir fırsat. Yönetici gezegeniniz Güneş sizi bir çok konuda baskılıyor ve enerjinizi engelliyor.



BAŞAK: Geleneksel yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız. Fakat Mars'ın konumu yüzünden bazı problemler yaşamanız mümkün. Mesleki konularda istekleriniz gecikecektir.



TERAZİ: Jüpiter ruhsal evinizde retro durumunda hareket ediyor. Küçük dostlukların ve küçük planlarınızın gündem kazanması söz konusu olacak.

Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Arkadaşlarınızın egoları yüzünden zarar görebilirsiniz.



AKREP: Eski evinizi yeniden restore etmek için tam zamanı. Yönetici gezegeniniz Mars size bu fırsatı veriyor.. Nostaljik yapılardan hoşlandığınız bir gerçek. İstekleriniz konusunda sabırlı ve öz verili davranmalısınız.



YAY: Çok cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Üstelik dostlarınız için kendinizi ön satıhlara atabilirsiniz. Biraz da, bunu bilerek yapacaksınız.



OĞLAK: Bugün, sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz, onları da, mutlu edecek. Bu karizmatik dostlarınızın size iyilik yapma şansını onlara vermelisiniz. Katılacağınız toplantılarda yiyeceklerinizi fazla abartmamalısınız.



KOVA: Bu gün sosyal ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı. Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Yaşamın biraz da cesaret olduğunu bu dönemde, istediğiniz alanda kullanabileceksiniz.



BALIK: Ayni fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz.. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız.

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