Yıldız falınız

KOÇ: Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Bugün, arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır.



BOĞA: Gireceğiniz ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir. Özgürce konuşmalısınız.



İKİZLER: Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir gün. Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir fakat karşınızdaki kişilere gereken desteği veriyorsunuz. Çalışma sisteminizi değiştirme konusunda yeniliklere ihtiyacınız var.



YENGEÇ: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz artıyor.



ASLAN: Enerjinizin gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorgulamaya devam ediyorsunuz. Olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşan bir yapınız var.



BAŞAK: Kendinize taviz vermek isteyecek ve kendinizi besleyecek çalışmalar yapacaksınız. Endişelerden uzak yaşamayı ı benimsemelisiniz. Birlikte çalışacağınız kişilerin size yaklaşımlarını ve duygusal olaylarını takibe almalısınız.



TERAZİ: Yeniliklere açık olmanıza rağmen, alışkanlıklarınızın etkisindesiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız bir gün. Beklediğiniz performansı sağlamak için uygun zeminleri hazırlamalısınız.



AKREP: Birçok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, fazla sorumluluk aldığınız zaman, aniden her şeye sinirlenebiliyorsunuz. Farklı konuları bir arada kombine edebiliyorsunuz.



YAY: Çekiciliğinizi ve yaratıcılığınızı kullanmak için her türlü donanıma sahip olmanıza rağmen, kendinizi mutsuz etmek için adeta çabalıyorsunuz. Partnerinizin sizin üzerinizde iddia etmesine izin vermek istemeyeceksiniz.



OĞLAK: Bugün, sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakin davranırsanız siz kazanacaksınız.



KOVA: Maddi ve manevi olarak iyi bir gün geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin size zorluklar çıkarması sonucunda, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz. Aksilikler karşısında huzursuzsunuz.



BALIK: Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi açıklarken, karamsar olmayın.

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