KOÇ: Bugünlerde arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacaktır. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

Yaşam kalitenizi daha da artıyor.

BOĞA: Arkadaşlarınızın zeki omasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz.

İKİZLER: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz.

İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz.

YENGEÇ: Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız.

Bugün, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz.

Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

ASLAN: Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz.

Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilir ve onun fikirleri ile çarpışmak zorunda kalabilirsiniz.

Kendinize her konuda güveniyorsunuz.

BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz.

Yenilenme söz konusu olacaktır.

TERAZİ: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündemde.

Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi birleştirmek isteyecektir. Motivasyonunu yüksek.

AKREP: Dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım sürümce de olan işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız.

Aile içi sorunlar gündem kazanacak.

Onların fikirlerine saygı göstermelisiniz.

YAY: Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.

Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.

OĞLAK: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor.

Birtakım özel konumlarınız gündeme gelebilir.

Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: Bugün, ikili ilişkilerinizde duygusal davranmaktan kaçınmalısınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor.

BALIK: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güven duymuyorsunuz. Sade ve yumuşak yapınızın altında, çelik gibi bir irade var ve olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görebiliyorsunuz.