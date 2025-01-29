KOÇ: Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşırken, yeni işler sizin için olumlu atılımları gündeme getirecek.

BOĞA: Yaşantınızda sık rastlaştığınız bir kişi ile sürpriz bir aşk gelişmesi yaşayabilirsiniz. Bu ilişki size yeni sorunlar da yaratabilir. Acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz.

Hesap vermek zorunda değilsiniz.

İKİZLER: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz.

Beraber çalıştığınız kişilere dikkat.

YENGEÇ: Yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız olacak. Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.

ASLAN: Bu dönemde çekiciliğiniz artarken, bir arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşecektir. Ağır ilerleyen ilişkiniz varsa, giderek yerine oturacaktır.

Bugün kariyerinizle ilgili iş veriminizi arttıracak çabalar içinde olacaksınız.

BAŞAK: Bugün gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecektir. İkna kabiliyetinizi istediğiniz gibi kullanarak, karşınızdaki kişiye isteklerinizi yaptıracaksınız.

Ailenizin sizden birtakım beklentileri olabilir.

TERAZİ: Siz hareketli, duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz.

Bazıları, gireceğiniz topluluklarda duygusal ilişkiler yaşayacaklar. Bu nedenle geçici duygular karşısında temkinli olmalılar.

AKREP: Arzularınızın tavanı yüksek ve taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız. Bilmediğiniz konuları araştıracak ve tüm enerjinizi kullanacaksınız.

YAY: Enerjinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz.

İhmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz. Bireysel düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz.

OĞLAK: Bugün oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

KOVA: Bugün, enerjinizi düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz yorumluyorsunuz.

BALIK: Yapacağınız konuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Emir almamak gibi sorununuz olduğu için, bugün istemediğiniz durumlara hedef olabilirsiniz Ailenizin sorunları önem kazanıyor.

Zamanınızı dengeli kullanmalısınız.