KOÇ: Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşırken, yeni işler sizin için olumlu atılımları gündeme getirecek.
BOĞA: Yaşantınızda sık rastlaştığınız bir kişi ile sürpriz bir aşk gelişmesi yaşayabilirsiniz. Bu ilişki size yeni sorunlar da yaratabilir. Acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz.
Hesap vermek zorunda değilsiniz.
İKİZLER: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz.
Beraber çalıştığınız kişilere dikkat.
YENGEÇ: Yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız olacak. Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.
ASLAN: Bu dönemde çekiciliğiniz artarken, bir arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşecektir. Ağır ilerleyen ilişkiniz varsa, giderek yerine oturacaktır.
Bugün kariyerinizle ilgili iş veriminizi arttıracak çabalar içinde olacaksınız.
BAŞAK: Bugün gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecektir. İkna kabiliyetinizi istediğiniz gibi kullanarak, karşınızdaki kişiye isteklerinizi yaptıracaksınız.
Ailenizin sizden birtakım beklentileri olabilir.
TERAZİ: Siz hareketli, duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz.
Bazıları, gireceğiniz topluluklarda duygusal ilişkiler yaşayacaklar. Bu nedenle geçici duygular karşısında temkinli olmalılar.
AKREP: Arzularınızın tavanı yüksek ve taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız. Bilmediğiniz konuları araştıracak ve tüm enerjinizi kullanacaksınız.
YAY: Enerjinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz.
İhmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz. Bireysel düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz.
OĞLAK: Bugün oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.
KOVA: Bugün, enerjinizi düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz yorumluyorsunuz.
BALIK: Yapacağınız konuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Emir almamak gibi sorununuz olduğu için, bugün istemediğiniz durumlara hedef olabilirsiniz Ailenizin sorunları önem kazanıyor.
Zamanınızı dengeli kullanmalısınız.