Yıldız falınız

KOÇ: Başkalarının yaşamını merak edebilir, birlikte olduğunuz ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz, Bugün aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.

BOĞA: Doğal yapınız ters gelse de çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız. Onların görüşlerine tepki göstermeden isteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.



İKİZLER: Bugün değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Çevreniz sizi ikna etmek için zorlanacaklar sizde biliyorsunuz.



YENGEÇ: Enerjinizin düşük olması, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor.



ASLAN: Bugün çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek var.



BAŞAK: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün oldukça hareketlisiniz. Randevularınız çok önemli. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.



TERAZİ: Değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz.

Bugün felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.



AKREP: Bugün, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Yakın kan bağı olduğunuz kişiler, kardeşler ve akrabalarla duygusal bağlarınız güçlenecek ve akşama saatlerinde onlarla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz.



YAY: İkili ilişkilerinizde çılgın bir gününüz. Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.



OĞLAK: Çevrenizde gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün fazlaca karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Yine de dikkatli olmalısınız.



KOVA: Ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Çok amaçlı ve sempatik kişiliğinizin arkasında birçok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman, kendinizi rahat ve enerjik hissediyorsunuz.



BALIK: Bugün yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili değişikler yaşamak istiyorsanız, uygun bir gününüzdesiniz. Kendinizle ilgili fiziksel değişimler söz konusu.