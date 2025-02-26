KOÇ: Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır.

Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Risk almaya hazırsınız.

BOĞA: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir.

Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.

İKİZLER: Bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız.

Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

YENGEÇ: Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın.

Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Bugün özellikle hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapmamalısınız.

ASLAN: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır.

Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak.

BAŞAK: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor.

TERAZİ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir.

Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz.

Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

AKREP: Planlarınız uygularken kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız.

Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz.

YAY: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız.

Değişim içinde olduğunuz farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Çevrenizden etkilenmek istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız.

OĞLAK: İlişkilerinizde dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor. İlişkilerinizden olumlu etkiler alıyorsunuz.

KOVA: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olmalısınız. Sevilme duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir.

Gücü sevdiğiniz için, aşkta güç arıyorsunuz.

BALIK: Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir.

İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Dengeniz bozulabilir.