Yıldız falınız

KOÇ: Bugün sizin uygulamak istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinize güvenme konusunda partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak.



BOĞA: Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Kişisel cazibeniz olumlu bir şekilde artırırken aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Kişiselliğinizin olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz.



İKİZLER: Siz güçlü bir mantığa sahip olmanıza rağmen dengelerinizi korumak için zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek, belki de yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz.



YENGEÇ: Bugün çevresel yorumlarınızı içinizden yapmalısınız.., Olayların yönünü geniş tutmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyor olmanızı çevreniz takdir ediyor.



ASLAN: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını hızlı bir etkili görüyorsunuz. Bugün sınırlarınızı aşmamalısınız.

BAŞAK: Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz.

Bugün partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsunuz.



TERAZİ: Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız. Aranıza mesafe koymalı iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz. Çekişmeli ilişkiler size göre değil.



AKREP: Siz duygu insanısınız fakat aynı zamanda hareketli bir yapınız var. Devamlı aksiyon halinde olmanız, çevrenizdeki kişilerin başını döndürüyor. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz. Karışık işler size göre değil unutmayın.



YAY: Düşüncelerinizi sergilerken, sınır tanımıyorsunuz. Sevgide tutucu yönlerinizi göstermek yerine, daha cesur ve aktif davranarak, partnerinizin gözüne girmeyi başarmalısınız. Gerçekçi olmaktan uzaklaşmayı beceremiyorsunuz.



OĞLAK: Özel duygularınız ön plana çıkarken, engellere karşı tepki oluşturabiliyorsunuz. Bugün hızlı düşüneceğiniz konular gündeme gelecek. Araştırmacı yapınızla yaşamı sorgulayarak ilerliyor, yaşadığınız konularda başarılı oluyorsunuz.

KOVA: Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Sosyal başarınız yükselirken güçlü kişilerden önemli destekler alacaksınız. Zekanıza ve yeteneklerinize güvenmeniz başarı getiriyor.



BALIK: İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek bir sisteme ihtiyacınız var. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır. Çevrenizden soyutlanmalısınız.