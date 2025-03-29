KOÇ: Kişisel ve geleneksel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Olayların iç yüzünü araştırarak, sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir. Kendinizden başka hiç kimsenin fikirlerini kabul etmiyorsunuz.

BOĞA: Ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz. Duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız.

Ani tartışmalardan kaçınmalısınız.

İKİZLER: Bugün maddi konularda istediğiniz güveni yakalamak istiyorsunuz. Kişisel çekiminizin güçlü olduğu bir gün. Çevrenizde iletişim içinde olacağınız kişilerin, yaşantınıza sağlayacağı olumlu katkılarını inkar etmiyorsunuz.

YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin farklı beklentileri yüzünden iş potansiyelinizin azalmasını istemiyorsanız, onlar özverili bir yaklaşım göstermelisiniz.

Göreceksiniz, olaylar kısa sürede çözümlenecek ve siz de rahatlayacaksınız.

ASLAN: Yakınlarınızla duygusal işbirliği içinde olduğunuz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz.

Çevresel sorumluluğunuzun farkındasınız.

Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandırıyor.

BAŞAK: Bugün maddi konularda doğru kararlar alacak, birikime ve yatırıma önem vereceksiniz.

Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanabilir, onlarla yapacağınız olumlu işbirlikleri ve vereceğiniz destek, sizi oldukça mutlu edecek.

TERAZİ: Çalışma yaşantınızda büyük bir hızlanma mevcut.

Siz, başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz.

Değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz. Organizasyonlar yapmak yapınıza oldukça uygun

AKREP: Çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz.

Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri çok yüksek.

Güven duygunuzun gelişmesini sağlamalısınız.

YAY: Kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız.

Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Kendinize güveniyor ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.

OĞLAK: Çevresel koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek olan iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.

Bugün sakin olmaya ihtiyacınız var.

KOVA: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalmaya çalışmalısınız.

BALIK: Bugün, kendinizi huzursuz hissediyorsunuz.

Neptün size derin duygular veriyor. Hedeflerinize doğru yol almanız, siz mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz. Çok dikkatli olmak zorundasınız.