KOÇ: Bugün kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için şans kapıları size açık.

BOĞA: Takıntılı bir kişi değilsiniz. Fakat bugün çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşük temposundan, olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılamaktan kendinizi alamıyorsunuz.

İKİZLER: Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin doğrultusunda ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız sizi olumlu kılacaktır.

YENGEÇ: Yöneticilik konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Bugün güven duygusuna ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.

ASLAN: İş yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için oldukça önemli. Kariyer konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Ortaklıklar konusunda çevrenizden destek göreceksiniz.

BAŞAK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, bugün görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. İş bitirici yönlerinizle çevrenizden kesin çözümler elde ediyorsunuz.

TERAZİ: Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinize baskı yapmayın.

AKREP: Disiplin size yakışıyor. Finans konularınızın gündem kazanmasıyla sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz. Bugün değişim için uygun bir gün. Gizli anlaşmaların faydasını göreceksiniz. Kendinizi daha iyi anlayacaksınız.

YAY: Bugün gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı kazanacaksınız.

OĞLAK: Güçlü planların kişisi olmanız rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden, bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru yolda kullandığınız göreceksiniz. Çalışmalarınız olumlu yönde hızla ilerliyor.

KOVA: Görüşeceğiniz kişilerin toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Kısa seyahatleriniz söz konusu.

BALIK: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün. Koşulların sizden yana oluşu bazı engellerin ortadan kalkmasıyla açıklık kazanıyor.