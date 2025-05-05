Asabiyim abi... Çünkü zekiyim

Türk milletinin zekası konusunda tartışmalar ve komik fıkralara yansıyan maceraları devam ededursun, geçtiğimiz hafta insan aklı hakkında bir araştırma yapayım dedim. Sonuçların ilginç olmasının yanı sıra hepimizin hayata dair çok deneyimleri ortaya çıktı. Öyle renkli bir insanlık haline geldik ki, sınırı yok dibi yok. Ben bu dünya insanına bayılıyorum desem. Tüm defolarına rağmen muhteşem bir insanlık evrene yayılmış durumda.

Hepimizin bildiği gibi uzmanlarımız boş durmuyor. Bitmeyen araştırmalarından biri 'zeki insan nedir?' çalışmalarına her geçen gün ilginç teoriler ekliyorlar. Yüksek zeka seviyelerine sahip kişilerde bazı yönlerden sosyal garipliklere daha sık rastlanmasının sebebi, bu insanların dünyayı diğerlerinden tamamen farklı bir seviyede görmesinden kaynaklanıyormuş. Aynı sebepten dolayı zeki insanlar görünüşte normal gibi durumlarda inanılmaz endişeli hale gelebiliyorlarmış. Bunun sebebi onların sosyal yaşamda nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmemeleri değil; zihinlerinin sürekli aşırı çalışıyor olması ve bu sebeple de etraflarındaki her türlü şeyin onları inanılmaz endişeli kılmasıymış. İşte bilim adamlarına göre, süper akıllı olmanın aynı anda hem nimet hem sıkıntı olmasının nedenleri anlat anlat bitmiyor.

YARATICI ZEKA AYRICALIĞI

Bir kafede oturup insanları izlemek alışkanlığımın altında, huyum kurusun dediğim bu özelliğimle, gördüğüm insan manzaralarını anlatsam eminim kafa karıştırıcı sonuçlar ortaya çıkar. Zeki olmanın yanı sıra yaratıcı bir zekaya sahip olmak da ayrıcalıktır.

Yaratıcı insanlar için her insan kendi bilinmezliğiyle bir yaşam getirir ve bu durum onlarda büyük bir merak uyandırır. Özellikle yazarlar için insanları gözlemlemek sonraki yaratım süreci için harika bir malzemedir.

ZEKİ İNSAN NASIL AŞIK OLUR?

Zeki insanlar ilk görüşte aşka inanmaz.

Karşılarındaki kişiye aşık olduklarını hissettiklerinde onun hislerini de analiz eder ve birbirleriyle uyuşup uyum sağlayabileceği yüksek bir matematik zekasını her an devrede tutar. Huzursuz bir sevgilidir. İstikrarsız davranışları yüzünden sevilmeyen aşk kahramanlarıdır. Karşı cinsle bitmeyen problemleri vardır. Bu insanları tatmin etmek zordur. Aşkları ve evlilikleri bir türlü rayında gitmez. Zeki kişiler hepimizde olduğu gibi arkadaşlığa ve ilişkilere değer verir ancak zamanlarını kiminle geçirecekleri konusunda çok daha seçici olmaya meyillidirler. Bu onların arkadaşlığa değer vermemesinden ve sıklıkla sosyalleşebilecekleri ortamlardan kaçınmalarından kaynaklanmaz. Bu kişiler sadece kişisel isteklerine de değer vermek ister.

CESUR VE KORKUSUZDURLAR

Zeki insanlar bilmediklerini söylemekten çekinmeyen insanlardır. Diğer insanlar bu özelliklerini cahil durmamak için gizlemeye çalışırlar. Zeki insan her şeyi bilmenin imkansız olduğunun farkındadır. Öğrenmek bu insanlar için büyük bir zevktir. Yeni fikirlere açıktırlar. Tabulara bağlı kalmazlar.

İnsan haklarına karşı çok duyarlıdırlar. Yeni bir fikir sunduğunuz zaman orada sizi ilk olarak anlamaya çalışıp, sorular soran kişi daima en zeki olanlardır. Uzmanlarımızın da görüşünü almakta fayda var diyenlerdenim.

Akıllı ve zeki insanların total özelliklerini sıralayalım. Nazik tavır ve çalışkanlık.

Kesin ve güvenilir karar verme. Güçlü öz kontrol duygusu. Analitik düşünmek.

Meraklı ve yeni deneyimlere açık olmak.

Uyum sağlama yetenekleri yüksek oluşu.

Şüpheci olmak, sorgulamak. Sonuç olarak kim kiminle neden anlaşamıyor diye artık merak etmeyelim. 'Benim aklım senin aklını döver' misali. İlişkilerde zeki olan kazanıyor veya zeki olan kaybediyor. Sonuç olarak 'ne fark eder' diyelim ve aklımızı sevelim. Bizden bir tane daha yok. Yine de zeki olmanın dayanılmaz hafifliğinin farklı olduğunu unutmayalım..