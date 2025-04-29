  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

KOÇ: İş yaşamınız canlanıyor. Hırslı ve performansı yüksek bir gün sizi bekliyor. Çevrenizle iş birliği içinde çalışırken, gücünüzü karşı tarafa hissettirebileceksiniz. Özgürlükçü ruhunuz her ortamda kendisini gösteriyor.

BOĞA: Öfkeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Yoğun bir iş temposu sizi bekliyor. Detaycı ve ayrıntıcı yönleriniz ortaya çıkıyor.

İKJİZLER: İçsel sıkıntılarınızı yenmek için çaba sarf edeceksiniz. Bugün yoğun enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız. Detaylar ve incelikler söz konusu. Güven duygusunun önemli olduğu alanlarda çalışmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: Kazançlarınızla ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Atılımlarınızı yapmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Eski karamsarlıklarınızdan kurtuluyorsunuz. Yolculuklar gündemde.
Başarılı çalışmalar içindesiniz.

ASLAN: Yapıcı davranışlar içindesiniz. Hedefleriniz doğrultusunda yaşayacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz. Beklediğiniz kazançları organizasyon çalışmalarından sağlayacak, Çalışmalarınız olumlu. Dikkatinizi dağıtmayın.

BAŞAK: Ani fikir değişimlerine hazır olun. Oldukça başarılı ve performansınızın yüksek olduğu bir gün. İletişim konusunda oldukça hızlı davranarak gücünüzü daha iyi sergileyebileceksiniz.
İş potansiyeliniz daha da artıyor.

TERAZİ: Planlı davranmayı tercih ediyorsunuz. Beklediğiniz güven duygusunu karşınızdaki kişilerden görmek istiyorsunuz. Ortaklıklar konusunda iyimser yaklaşımlarınız ve yardıma hazır duygularınızla dikkat çekeceksiniz.

AKREP: Çekimser ve derinden gitmeyi yeğliyorsunuz.
Ayrıntılar ve detaylar önem kazanıyor.
İş birliği yapacağınız kişileri akıllıca seçerek, kişisel başarılarını perçinleyecek kişileri tercih ediyorsunuz. Yeni yatırımlar gündemde.

YAY: Gerekli bağlantıları kurma konusunda başarılı olacağınız bir gün. Hırslarınız konusunda ısrarcı bir tutum izleyecek ve amaçlarınıza ulaşacaksınız. Yeni kişilere ve yeni olaylara kendilerini hazır hissediyorsunuz.

OĞLAK: Aceleci tavırlarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. İdeallerinden taviz vermek istemiyorsunuz.
Uzun süredir planladığınız işleri yaşama geçirmek için, gerekli performansa sahipsiniz. Ziyaretler söz konusu.

KOVA: Detayların ön plana çıkacağı bir gün. Karşılıklı düşünce alışverişi içinde olacağınız kişilerin detaycı yönleri ve planlı olmaları gerektiğine inanıyorsunuz. Disiplin duygularınız ön plana çıkacak fırsatlar söz konusu.

BALIK: Parasal hırslar ve girişimcilik ruhunuz ön plana çıkacak. Bilinçli ve atılımcı davranışlar içinde yeni iş denemelerine girebilirsiniz.
Bazılarınız farklı bir yarışın içinde olacak ve rekabet duygusu ile hareket edeceksiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları